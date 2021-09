En el lenguaje de los sueños, es "la cobra". Tremendo significado para el 129, el número que hoy le quita el sueño tanto al oficialismo como a la oposición. Justamente, 129 es la cantidad de bancas que necesitaría cualquiera de las dos fuerzas políticas para tener la codiciada mayoría en el Congreso.

Esa mayoría implica tener los votos propios ( o, en todo caso sumar los de la totalidad de la bancada y aliados incondicionales) para motorizar, sin sobresaltos, la aprobación de cualquier iniciativa parlamentaria. Parece fácil pero es, de cara a las PASO 2021 y según las cuentas de cada bloque, una tarea poco sencilla.

.

Esa pelea por supuesto es en el terreno de la Cámara de Diputados, porque lo que sí parece absolutamente determinante e inamovible es que la condición del oficialismo de poseer mayoría e. la Cámara de Senadores es incuestionable .

Debido a la cantidad de bancas que el Frente de Todos en el territorio que preside la vicepresidenta Cristina de Kirchner y Juntos por el Cambio ponen en juego este domingo y en las generales del 14 de noviembre, es muy difícil pensar en que se revierta la relación de fuerzas entre ambos partidos. En Diputados, en cambio, la situación podría ser diferente.

.

Así las cosas, las cuentas se presentan distintas para el oficialismo y la oposición el menos en la Cámara Baja, que preside Sergio Massa. Por ejemplo, el objetivo de máxima para el oficialismo sería renovar las 51 bancas que pone en juego el domingo y sumar otras 10 aliadas, es decir de fuerzas políticas que suelen "jugar" junto con el bloque que conduce Máximo Kirchner y que responde al Gobierno del presidente Alberto Fernández.

El objetivo de mínima, en cambio, de esta misma bancada sería no perder ni una de las bancas que ponen en juego aunque no sumaran aliados; en ese caso, agregando únicamente 6 nuevos diputados, el Frente de Todos computaría en su haber 125 integrantes y eso le alcanzaría, de acuerdo con las reglas parlamentarias, para tener quórum propio, es decir para habilitar o no el tratamiento de cualquier iniciativa en los dos próximos años de gestión del presidente Fernández.

Para la oposición esos números, aún si hiciera una excelente elección este domingo y en las generales del 14 de noviembre, les resultarían más esquivos porque con una bancada menos numerosa que la oficialista pone en juego más cantidad de bancas; en este caso 60 que deberán reclutarse de la suma de todas las fuerzas políticas que componen la coalición.

Por A.G.