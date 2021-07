Por Dr. Christian D´Alessandro

Abogado previsionalista. Periodista especializado en personas mayores.

El Gobierno Nacional anunció días pasados la entrega de un bono de cinco mil pesos para compensar la pérdida del poder adquisitivo a una parte de los jubilados. Dicha suma se entregará por única vez en el mes de agosto y abarcará, según los dichos del propio presidente Alberto Fernández, a un universo del 83 por ciento de la población vulnerable.

Sin embargo, y pese a quien le pese, los que defendemos el derecho de las personas mayores vemos preocupación que nuestros funcionarios no puedan proteger a la totalidad de un colectivo que ya sufrió la epidemia de los cuatro años del macrismo, en el que se les hizo perder casi un 20 por ciento del poder de compra entre el 2016 y el 2019.

La inflación golpea a todos los sectores. Los jubilados no son la excepción y aun los que perciben más de 46.128 pesos y no fueron favorecidos por esta suma fija, no son ricos en nuestro país.

.

La canasta básica de este sector tan castigado, al mes de abril de este año, se asentaba en la base de 64.000 pesos según la Defensoría de la Tercera Edad. Es decir que gran parte de nuestros adultos mayores no logran satisfacer las necesidades más elementales de la vida diaria.

Si bien cierto que el Gobierno, entre otras cosas, logó recuperar el derecho a que se le restituyan los medicamentos gratuitos a más de 3,5 millones de afiliados a PAMI y que eso representó un salario indirecto de unos 4.200 pesos promedio que dejaron de pagar en sus remedios, los jubilados necesitan una solución de fondo al problema.

Es imperioso que nuestros legisladores tarde o temprano revean la fórmula previsional sancionada a principio de 2021 e incorporen la pata inflacionaria a la receta de la movilidad de los haberes previsionales. Solamente así se hará justicia con todos y no con algunos.

El reconocimiento de este derecho es la deuda pendiente que nuestro sistema político debe saldar. Quienes representen al pueblo en las próximas elecciones deberán poner en claro qué propuestas tienen y cómo llevarlas a la práctica.

.

Alguien dijo alguna vez: “Querer es poder”. Quien puede, lo hace y quien lo hace, triunfa. Es necesario el compromiso de la clase dirigencial para debatir en el Congreso un sistema de jubilaciones y pensiones que sea sustentable, solidario, de reparto, asistido y administrado por sus propios representantes.

Es imperioso también saber qué se va hacer con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad el de los jubilados y de los trabajadores, el que Mauricio Macri dilapidó. Es urgente conocer cómo se resolverá la situación de los miles de hombres y mujeres que no teniendo los aportes suficientes, no pueden tener el derecho a una prestación.

Estos y otros temas pendientes en la agenda electoral deberán ponerse en el debate de una vez por todas y definir si verdaderamente entre los otros y nosotros, quienes han de representarnos en el Parlamento se quedan con nosotros, porque jubilados ¡Somos todos nosotros!