@jorgecicu

"Orgullo: el satélite de observación con microondas pasó su primera prueba de fuego”, resaltó el diario Crónica en su edición de este martes. "Saocom 1A: en órbita y ciento por ciento argentino", tituló la nota en la que se resalta que este satélite hecho íntegramente en el país "ya está en el espacio y puso al país en la vanguardia científica".

Este satélite fue desarrollado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), y demandó casi once años. Fue la obra de científicos y técnicos argentinos, que estudiaron y se especializaron en nuestro país, demostrando la enorme capacidad que tenemos.

Un gran orgullo. Esto es futuro. Es elegir el futuro que queremos para nuestro país.

Pero para seguir estando orgullosos hay que seguir apostando a los jóvenes que siguen estudiando en nuestras universidades para ser los científicos del mañana. No hay que desfinanciar ni a las universidades ni al CONICET. Porque los fondos que se destinan a esto no son un “gasto”, son una “inversión”. Mientras no se entienda así estamos perdidos.

El sábado pasado en el Parque Centenario de esta ciudad, estudiantes, profesores, científicos argentinos realizaron un festival por la ciencia y la universidad. “ Ciencia Paliza” lo llamaron con humor. Allí mostraron a cientos de personas que se acercaron lo que se hace todos los días en los laboratorios y oficinas del país, y lo terrible que es –y será en el futuro- el recorte de presupuesto y la expulsión de investigadores del sistema científico nacional.

Ahora todos nos llenamos de orgullo al poner en órbita este satélite ciento por ciento argentino.

Pero para que ese orgullo no se acabe hay que seguir apostando y destinarles los fondos necesarios a los estudiantes, científicos y técnicos argentinos.

Ese es el futuro al que todos debemos apostar.