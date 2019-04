@LuisAutalan

lautalan@baenegocios.com

El ejercicio estadístico veraz implica certezas incluso antipáticas para la política. Ni el mejor argumento de metáfora o comparación puede solucionar el ácido que esparce la pobreza. A partir de los últimos enunciados del Indec, además del calificativo “triste” para describir la situación, la invisible máquina de argumentar -activa a toda hora en este Ejecutivo nacional- se expidió para compartir responsabilidades, hablar de tragedias y etiquetar a antecesores, desde el 10 de diciembre de 1983 a la fecha, como partícipes necesarios de la miseria, entre otras opciones. Sucede que a este gobierno le corresponde asumir que se autoimpuso la vara de la pobreza como mensura de gestión. No hay tormenta, no hay exceso de optimismo, no hay “pasaron cosas” que minimice lo que su plan de acción económica provocó.

De allí que en amable solicitud para gobernantes presentes y futuros asoma la necesidad de alejarse de la tentación respecto del “tono publicitario de campañas pre mundiales de fútbol” en sus comunicados, donde suele inferirse el “tirar del carro”, “ponernos la misma camiseta”, “jugar cada pelota como si fuera la última” y otros modos futboleros no afines a las responsabilidades que demanda la administración de un Estado.

En los libros de la buena memoria está certificado que la pobreza aun estructural no es apta para todo público, sino que hay sectores que incluso en proporción directa son más ricos cuanto más pobreza existe. Que incluso los lleva a sostener que el país puede ir mal pero rescatar a pesar de dicha circunstancia su “alegría”, como también reparar en las ganancias eternas, la segmentación del consumo con nichos blindados contra todo mal, a veces desde pesadas herencias sin un ápice de legados negativos, todo lo contrario. Si al menos la deferencia de metáforas oficiales de balompié se ejercita, no habrá solución a la indigencia u otros males, pero crecerá el índice del respeto al prójimo.