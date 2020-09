El tema tríos es todo un tema, valga la redundancia. Ya sea en el aspecto artístico, en el sexual o en el político, en determinado momento el aparente equilibrio perfecto del triángulo se rompe por alguna cuestión y luego de eso suele resultar difícil volver a juntar los lados.

Es difícil encontrar tríos que perduraron en el tiempo en el mundo de la cultura. Siempre estará la rareza, pero ya sea en el humor, en la música o en la actuación en general, la cuestión suele fluir mejor cuando el número de integrantes es distinto a tres.

Antes de que alguien ponga como ejemplo al primer trío que se le viene a la cabeza a la mayoría y lo tire en la reunión familiar solo para desprestigiar esta alocada teoría, es cierto que Los Tres Chiflados son un buen caso de perdurabilidad que bien podría considerarse como excepción al planteo, ya que los cambios a lo largo de casi cinco décadas de carrera tuvieron que ver más con cuestiones de salud de los integrantes que con peleas internas.

.

Por lo visto, los característicos golpes de la serie eran más para la ficción que detrás de escena. Es cierto que si uno hurga un poco más en la historia seguramente encontrará más de una miseria escondida detrás de capas y capas de risas generadas a lo largo del mundo, pero no es cuestión de sacarlas a la luz ahora y romper tantos años de magia.

Bien. Mantengamos impoluta entonces la memoria de Moe (Howard), Larry (Fine), Shemp (Howard), Curly (Howard) y los efímeros Joe (Besser y DeRita). Y ya que estamos recordando al trío de hermanos judíos que sólo una vez compartió escena en una filmación y a sus acompañantes, va desde acá un Rosh Hashaná para todos, ya que hoy comienza un nuevo año para la colectividad, el 5781.

Hecha a la luz la excepción, vamos por las constancias. Sin repetir y sin soplar: Cream, The Jimi Hendrix Experience (hoy se cumplen 50 años de la partida del guitarrista nacido en Estados Unidos que tuvo que viajar a Inglaterra para triunfar), Emerson, Lake & Palmer, The Police, Motörhead, Nirvana, Manal, Soda Stereo. G.I.T., Divididos o A.N.I.M.A.L, entre otros tantos tríos, se terminaron separando o cambiando a alguno de sus integrantes más temprano que tarde para el gusto de sus fans.

.

Egos en pugna. Rumores, llamadas non sanctas para hablar mal de un otro y demases cuando dos piensan distinto al restante. Un líder que siempre busca emerger. Un integrante que se siente menospreciado. El amor no siempre es más fuerte y ¡boom!, todo estalla. Y no estamos hablando de sexo, desenfreno y tríos porque esa es una cuestión tan, pero tan amplia que se llevaría toda la columna y no es el sentido, al menos hoy.

Y ahora sí, basta de cháchara, como alguna vez le respondió Vicente Saadi a Dante Caputo en un recordado debate televisivo de 1984 que tuvo a Bernardo Neustadt como moderador. El trío político que tiene a todos en vilo está, en la práctica, más cerca de la disolución que de compartir cena de fin de año (si es que la pandemia lo permite, claro está).

En épocas en la que una imagen lo es todo, o casi, la que se difundió el jueves por la noche a través de las redes sociales luego de la reunión en Olivos entre Alberto Fernández, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta deja lugar a múltiples interpretaciones.

.

Está claro que se ve al Presidente riendo y al gobernador bonaerense a punto de hacerlo, o al menos, con un esbozo de sonrisa. Pero la incógnita va por el lado del jefe de Gabinete porteño, quien está de espaldas y con un gesto que podría ser tanto el de una persona a la que están cargando, como el de alguien que hizo el chiste que provocó la alegría ajena. Sólo ellos sabrán qué pasó en ese momento y por qué eligieron inmortalizarlo así.

Las señales del después son un poco más claras. Horas luego de que se informaran 345 decesos a causa del coronavirus y que los 12.701 positivos reportados el jueves hicieran que Argentina pasara la barrera de los 600.000 contagios (601.713 para ser más exactos), por segunda vez desde el inicio de la pandemia se decidió no dejar para la posteridad la imagen de los tres juntos compartiendo un mensaje ante la sociedad anunciando cómo se sigue adelante en esta nueva etapa del aislamiento, social, preventivo y obligatorio que regirá desde el lunes hasta el 11 de octubre.

.

Por la mañana de este viernes, el Ejecutivo porteño finalmente le dio forma a lo que había anunciado Larreta hace varios días y presentó ante la Corte Suprema el escrito de 97 páginas con el que busca que se declare inconstitucional el decreto que le quitó fondos de la participación a la Ciudad. La pelota, por lo tanto, quedó en manos de la Justicia.

Según trascendió, luego de que Axel abandonara la sala que compartía con Alberto y Horacio después de haber acordado las medidas sanitarias, el hincha de Racing le avisó al de Argentinos Juniors lo que iba a hacer unas horas más tarde. ¿Cómo fue la reacción? Una vez más, sólo ellos dos lo saben. Al menos, por ahora. Está visto que los tríos no duran para siempre, o al menos la mayoría.

Con una cuarentena que este domingo cumple seis meses y que llegará al nuevo plazo establecido con más de 200 días de aislamiento, la despedida, que siempre busca el lado positivo de las cosas, será con un simpático episodio protagonizado por un trío que le generó grandes momentos a miles de personas. Esperando también que el otro trío haga algo parecido, porque más allá de que es lógico que por su rol no habría que esperar risas a raudales, al menos sería bueno que no genere tanto llanto.

Por N.K.