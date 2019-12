lautalan@cronica.com.ar

E l 50% de la población del mundo todavía no tiene acceso a Internet. Sin una percepción renacentista, podría decirse que esa gente todavía está a salvo de la beligerancia de las redes sociales. Por supuesto que el ejercicio del odio, las guerras, las persecuciones y demás mieles ya existía antes que las computadoras; empero, la adicción a agredir se potencia desde teléfonos y otros soportes.

Ya destacaban nuestros abuelos, con los "Libros de la Buena Memoria", que algo continúa mal en el hombre si hallazgos científicos u otros progresos devienen -la mayoría de las veces- de las guerras. En tono de obviedad, se nos ocurre proponer un brindis también por una economía que no se aplique al resultado exacto, sino que contemple que sin mujeres, hombres, niños y ancianos esa disciplina tampoco tiene razón de ser.

Ni hablar de soñar un debate profundo, lo más global posible, para confrontar con la resignación de que "pobres hubo, hay y habrá siempre". Y aceptar que el intercambio de posturas también abarque la riqueza estructural, ya que hablar de pobreza en tal condición suele dejar como intelectual al opinante en ciertos ámbitos de elegancia social.

Y no será sencillo en una tierra fértil pero arrasada, aguardando el milagro de que germinen datos económicos tan generosos como las cosechas con las que sueña el campo. El escenario político que nos incluye es de tal voracidad que fulmina la percepción y la empatía con el otro.

Con el pobre o con el que no piensa en sintonía con nosotros. Hablamos del principio, nunca cotizado en valor euro o dólar, para sostener la esperanza entre todos. Incluso asimilando que el optimismo suele tener buena prensa en dimensiones exageradas; al fin y al cabo, un riesgo para asumir.

En ingeniería casera, pues, asoma válido considerar que hay un "efecto mariposa" muchas veces invisible que conlleva tachar algunas definiciones que se ponen de moda con el lado oscuro de los algoritmos. Léase: "A mí que me importa", "A mí nadie me ayudó", "A mí nadie me regaló nada".