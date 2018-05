Por Alejandro Olmos

Director de la Sociedad Interamericana de Prensa

Director General del Grupo Crónica

¿Que sería del mundo sin libertad de prensa? ¿Sin libertad periodística para informar?

Desde mayo de 2017 a la fecha han sido asesinados 23 periodistas; en Brasil, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras y México que realizaban su labor periodística a través de medios digitales, periódicos, televisión y radio.

Pero no solamente se coarta la libertad de prensa matando periodistas, también se “disciplina” a los medios y periodistas con regulaciones, decretos del ejecutivo, proyectos de ley que estrangulan económicamente y afectan la independencia editorial; discriminación en la distribución de la publicidad oficial, censura, demandas judiciales, ataques legales, físicos y cibernéticos contra periodistas y medios de comunicación, todo a merced de frenar la difusión de la información.

Así lo pronuncio en un comunicado el presidente de la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa) Gustavo Mohme en el día mundial de la Libertad de Prensa (*). En nuestro país la apertura del gobierno de Mauricio Macri al periodismo fue en forma desigual. Las entidades periodísticas internacionales miran con gran preocupación el estado de los medios de comunicación en Argentina.

Desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri, cerraron varios medios de comunicación, como la Agencia DYN, Buenos Aires Herald, Diario La Razón y la revista El Grafico. Todos medios con historia, no creados en el gobierno de Cristina Kirchner. Luego en crisis Radio Rivadavia, el canal C5N, Radio el mundo, Editorial Atlántida, Radio del Plata, Radio 10, Radios Pop, Mega, Vale y TKM sumado a los Canales CN23 y 360.

¿Que significa para la población cuando un medio periodístico cierra? No basta con miles de redes sociales contando historias, la deformación que en los últimos años se le ha dado al periodismo es brutal. Una redacción tiene periodistas que se formaron para tal fin, es un trabajo y es una responsabilidad para el que escribe y la editorial. El gobierno no solo no logra poner fin al cierre indiscriminado de fuentes laborales periodísticas, sino que utiliza una herramienta que me atrevo denominar como el ¨hostigamiento de guantes blancos¨ que pasa de la burda pelea del Kirchnerismo con el periodismo, rompiendo diarios por televisión al estrujamiento fiscal como forma de condicionamiento.

La sociedad deberá estar alerta a los cambios que sucederán en los próximos meses con la prensa en la República Argentina, cabe destacar que el presidente Mauricio Macri, en agosto del 2016 firmó el tratado de Chapultepec (documento de la organización de los estados americanos, que defiende la libertad de prensa) donde se compromete a defender la libertad de expresión, asunto que quedaría en desamparo.

(*)El Día Mundial de la Libertad de Prensa que se celebra el 3 de mayo, fue instaurado en conmemoración de la Declaración de Windhoek, documento que contiene principios sobre la defensa de la libertad de prensa, redactado en 1991 durante una reunión de periodistas africanos impulsada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).