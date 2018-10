@javiercarrodani

Allá por el 20 de diciembre del año pasado, en este mismo espacio se planteó la necesidad de aislar a los violentos de los cortes y de las marchas de protesta que se hacen en la vía pública. Estaban frescas entonces las imágenes de la lluvia de pedradas lanzadas por inadaptados -algunos dicen que había infiltrados también- contra la policía, así como también los gases lacrimógenos y los disparos con balas de goma realizados indiscriminadamente hacia los manifestantes.

Todo ocurrió mientras dentro del Congreso se debatía la polémica ley de recálculo de los aumentos jubilatorios, discusión que -dada la virulencia de lo que pasaba afuera- quedó en segundo plano. Ahora se da una situación parecida con el debate del Presupuesto 2019.

En la noche del martes comenzó una vigilia de movimientos sociales con carpas frente al Palacio Legislativo, y este miércoles -mientras se esté realizando la sesión que el oficialismo impulsa en Diputados- se prevé una movilización muy numerosa bajo las consignas: "No al Presupuesto. Basta de hambre y exclusión".

La gran novedad de este año con respecto al pasado fue el pedido de auxilio financiero -con los condicionamientos inevitables- por parte del gobierno al Fondo Monetario Internacional, lo que le agrega un condimento ideológicamente muy conflictivo al ya difícil panorama económico y social.

En este contexto, se refuerza la apelación a los dirigentes que encabezan los reclamos para que no se permitan exaltados que inciten al conjunto a la violencia. Y a los jefes policiales que tengan a su cargo "mantener el orden", el planteo es que no vaya a ser cosa que con una piedra que vuele o una valla que se derribe, alcance para reprimir salvajemente. De todos depende que la situación no se desmadre.