Sí, somos raros. Muy raros. De pronto, cuando todo anda bien, asumimos comportamientos que nos perjudican. Nos boicoteamos. Inventamos situaciones que no han sucedido por el mero hecho de complicarnos la vida. Un caso que merecería que Sigmund Freud se levantara de sus cenizas, que descansan en un cementerio londinense, y nos estudiara detalladamente. Porque somos difíciles de entender. ¿Un ejemplo? Lo que pasa en el país desde el pasado 11 de agosto.

El Presidente nos informa y repite que “la elección no sucedió”. Es decir, no hubo una elección primaria en la que Alberto Fernández derrotó a Mauricio Macri por casi 16 puntos. No sucedió. Y el pueblo argentino actúa como que sí, como que de verdad sucedió. Y entonces hacemos subir el dólar. Obligamos a renunciar al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

Por un invento, llevamos al gobierno a aplicar un control cambiario y ponemos muy nerviosos a los operadores financieros. Cosas que no han sucedido y que llevaron a las nubes la inflación y el riesgo país. Por capricho, generamos este mes de incertidumbre, nerviosismo, disparada de precios, congelamiento de combustible, caída de la Bolsa. Todo por algo que no ha sucedido. Hasta contagiamos a la muchachada del Fondo Monetario Internacional. La llenamos de incertidumbre y la hacemos pensar si van a dar, y cuándo, el desembolso de 5.400 millones de dólares que tanto necesita la Argentina.

¡Qué situación insólita esta que creamos! ¡Cómo nos gusta sufrir! El próximo 27 de octubre se van a realizar las elecciones presidenciales en el país. ¡Cuánta incertidumbre! Porque nada ha sucedido el 11 de agosto, y algunas encuestadoras hicieron trascender en la city porteña el viernes 9 que los candidatos Macri y Fernández se encuentran empatados, y tal vez el actual Presidente unos puntos por arriba del candidato peronista. ¿Qué pasará? ¡Qué raros somos los argentinos! Sacando conclusiones y creando expectativas a partir de cosas que no sucedieron. Y bueno, así nos va.