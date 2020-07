Desde hace unos días, una melodía comenzó a sonar en modo loop en mi cabeza. "¿Who put the weight of the world on my shoulders?", una canción compuesta por Noel Gallagher para Oasis que terminó formando parte de la banda sonora de la película "¡Goal!", una trilogía futbolera que contó con la colaboración de la FIFA.

"¿Quién puso el peso del mundo en mis hombros?", se pregunta una y otra vez a lo largo de los cuatro minutos y cinco segundos de la canción el hermano grande, presumido y talentoso que hace años se peleó con su hermano chico, presumido, talentoso y rompieron con uno de los grupos más populares de los '90 y '00 para iniciar cada uno un camino artístico por separado que resultó para ambos menos exitoso en cuanto a convocatorias.

Lo bueno de la música, para quienes disfrutamos de ella y vivimos la mayor parte del día escuchándola, es que las canciones te llevan de paseo por otros momentos de tu propia historia y, a la vez, también permiten imaginar nuevos viajes cuando acomodamos las letras de lo que estamos oyendo a nuestra conveniencia.

Con las frases que se volvieron populares y trascendieron a quienes las expresaron ocurre algo parecido a lo anterior. Por ejemplo, "Nadie resiste a un archivo" tiene tanto de cierto para algunos como "Solo los estúpidos (o tontos) no cambian de opinión", para otros.

Esta semana hubo declaraciones públicas en torno a la situación en Venezuela que podrían encuadrarse en la polémica que conlleva un ida y vuelta en los pensamientos. Arrancaron con un discurso ante la ONU de Federico Villegas, embajador ante los organismos internacionales en Ginebra. Siguieron con un posterior cruce periodístico entre Alberto Fernández y Víctor Hugo Morales. Y tuvieron su cierre, por ahora, con Sergio Massa confrontando la postura del Presidente y luego opinando que "la riqueza del Frente de Todos es que podamos convivir en la diversidad aquellos que pensamos distinto”.

Pero, y acá no pasa por menospreciar lo que ocurre en Venezuela ni en hacer un culto del Demasiado Ego que Charly García hizo título de un disco en vivo grabado ante una multitud en sus efusivos días de 1999. El tema es otro. Finalmente llegó el tantas veces nombrado 17 de julio y que el número no sea asociado con una desgracia parece depender casi con exclusividad de lo que decidieron las tres personas que tienen el peso del mundo sobre sus hombros en tiempos de pandemia.

En el oscuro y frío atardecer del miércoles, mientras Alberto, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof estaban reunidos juntos a sus equipos más cercanos analizando cómo iban a comunicar la flexibilización de la cuarentena que haría volver al AMBA al regimen de habilitaciones y aperturas que tenía tres semanas atrás, el Ministerio de Salud tuvo que salir a dar a conocer que con un récord de 82 nuevas muertes y 4.250 infectados en un día, se había superado la barrera de los 2.000 fallecimientos por coronavirus en Argentina.

Sin la calavera de Hamlet, pero con la pregunta sin respuesta sencilla en la punta de la lengua, políticos y ciudadanos de pie se debatieron en los últimos días si flexibilizar o no era nuevamente la cuestión. Las estadísticas de ayer, un poco más acordes a las que se venían dando cuando empezaron a verse las consecuencias del endurecimiento del aislamiento, trajeron algo de alivio. Es que, pese a alguna que otra duda lógica por el cimbronazo de los números del 15, la decisión había sido tomada mucho tiempo antes.

Y no sólo por el clima "reaperturista" que desde las tres administraciones dejaron correr unos días después de que les pidieran "un última esfuerzo" al pueblo a finales de junio. Las otras cifras, que no se dan a conocer dos veces por día como ocurre con los números del Covid-19, también preocupan y mucho. Al punto que ayudaron a torcer la balanza, no sólo en Argentina, sino también a lo largo del mundo después de largas cuarentenas.

Aunque no se diga abiertamente en público, las consecuencias en la salud de la población de una prolongada crisis económica, que solo en Capital Federal generó el cierre de 24 mil locales, por un lado. Y la baja en las consultas de otras enfermedades por el lógico temor a ir a ver a un médico en plena pandemia, por el otro, también jugaron fuerte a la hora de tomar la decisión de volver a flexibilizar porque las consecuencias de lo que puede ocurrir masivamente mañana con lo que no se trata hoy son complejas de calcular.

El anuncio de este viernes tuvo un mensaje claro: la nueva fase tendrá a la responsabilidad social individual como principal aliada y si hay que volver atrás nuevamente, se hará sin dudar. Como ocurrió allá por marzo, aunque esta vez de manera virtual, Alberto, Horacio y Axel no estuvieron solos gracias a presencia desde sus provincias de la gobernadora rionegrina Arabela Carreras, el mandatario chaqueño Jorge Capitanich y el jujeño Gerardo Morales. Y ese fue otro mensaje.

Presidente, jefe de Gobierno y gobernador tiene el peso del mundo sobre sus hombros. Ellos lo eligieron primero. Y nosotros los elegimos a ellos.