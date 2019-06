@jorgecicu

A unos días del cierre de las alianzas y candidaturas presidenciales, comienzan a develarse los misterios. Los políticos van terminando con los silencios que muchas veces no quitan votos-, y dejan de esconder sus cartas. El cronograma electoral los obliga a mostrarlas, a ponerlas sobre la mesa y jugarse.

En la noche del jueves fue el turno de uno de los referentes del grupo de peronistas llamado Alternativa Federal. Miguel Pichetto aseguró en un reportaje que ante un balotaje entre Mauricio Macri y Alberto Fernández, no dudará en votar al actual presidente, “a pesar de los errores”, frente a una opción kirchnerista a la que considera “antidemocrática”.

Se supone que la misma postura tomarán tanto el gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey -”del pasado nunca más”, dice su jingle de campaña-, como el recientemente electo mandatario cordobés Juan Schiaretti.

En el círculo cercano a este último tienen en claro que prefiere tener en la Casa Rosada a Macri que a Cristina Fernández de Kirchner, con la que se lleva muy mal. En este espacio falta definir la postura de Sergio Massa, quien sigue sin mostrar sus cartas mientras negocia contra reloj con ambas partes de la grieta. Roberto Lavagna -para enojo de Pichetto- ya jugó sus cartas: va solo, abandonando el espacio del peronismo antikirchnerista.

En el oficialismo, desechada la carta de María Eugenia Vidal candidata a presidenta, están barajando frenéticamente para definir al compañero/a de Macri en la fórmula. Pero muchas miradas en la mesa de Cambiemos están puestas en una jugadora que se mantiene en silencio guardando sus cartas.

Elisa Carrió no habla, no da señales -al menos públicamente- de cómo piensa jugar. Sin ninguna duda apoyará a Macri, pero ¿qué puede decir si el candidato a vice no es de su agrado? Su silencio es llamativo.

Sergio Massa y Lilita Carrió son los dos jugadores que acaparan las miradas en la mesa política. Guardan sus cartas, pero el tiempo se les acaba. En las próximas horas las tendrán que mostrar y aceptar las consecuencias. El calendario termina con las especulaciones y es tiempo de jugarse.