Así empieza lo nuevo: el papa Francisco y Alberto Fernández se encontraron este viernes en el Palacio Apostólico en un clima cordial, afectivo y de grandes coincidencias. Crónica tuvo el privilegio de pocos: estuvo allí dentro.

El Presidente dio en la tecla. No sólo habló con sinceridad, sino que escuchó los consejos de Bergoglio. En ningún momento disimuló su admiración por el líder moral ni perdió de vista que estaba junto a otro argentino como nosotros. No le hizo una invitación formal ni informal, para no presionarlo.

Lo explicó con buen criterio: la Argentina es su país, él puede venir cuando quiera. Cuando Alberto le cedió el paso, antes de entrar a la biblioteca, Francisco le dijo “no, primero el monaguillo”. Se rieron. Lo cierto es que Alberto, quien nunca fue monaguillo, ahora lo es. Lo dijo Su Santidad, es palabra de Dios.

En medio de las fotos y los periodistas acreditados, el Papa le dijo a Alberto: “Esperemos que esto pase para poder hablar”.

La diferencia entre los terroristas y el ceremonial es que con los terroristas se puede negociar, con el ceremonial no. La humildad con Bergoglio es la madre de todas las batallas y el Presidente no es soberbio.

Todo lo contrario, reconoció que siempre le pide ayuda y descarta que siempre lo va a ayudar. Sabe que cuenta con el Papa.

El Presidente y Bergoglio tienen una coincidencia que se nota a primera vista: los dos son conductores. Saben mandar, contener. Juntos se propusieron terminar con la disputa entre argentinos. Bergoglio valora esta decisión de Fernández, para quien la tensión social no es una grieta sino algo mas peligroso: una cincha en la que unos hacen fuerza de un lado y los demás del otro para que se rompa.

Tiene la decisión de no ahorrar esfuerzos ni los recursos que sean necesarios para que todos caminemos juntos. Pese a que la Secretaría de Estado fijó en un comunicado la postura de la Iglesia frente al aborto, no surgió en la conversación.

Sí se habló de la pobreza. El 40% de pobres en nuestro país no es un tema menor para ninguno de los dos. Alberto tuvo conceptos muy elogiosos para el obispo Gustavo Carrara, los curas cilleros y la experiencia de su Nochebuena en San Cayetano. Si algo sabe muy bien Alberto es todo lo que la Iglesia de discípulos bergoglianos hace por los pobres. El testigo de cuanto se habló fue San José, la devoción de Francisco, con asistencia perfecta en su escritorio.

“A mi no me falló nunca”, aseguró el Papa. También se conversó del tema de la deuda con el FMI. Una vez más, sobre ese eje de la charla Alberto le pidió que lo ayudara todo cuanto pudiera y Francisco, quien más que padre es un amigo, se comprometió a que sí.

Estamos hablando del hombre más importante de la historia, quien demostró ante su interlocutor que está preocupado por su patria y su gente.

En el intercambio de regalos, Fernández le llevó a Bergoglio algo muy preciado para su corazón: una estatuilla del “negrito Manuel”, quien dedicó su vida para cuidar a la Virgen de Luján.

El Papa entre otras cosas, les dio sus cinco encíclicas encuadernadas y una de ellas, se las dedicó allí mismo, algo que no tiene precedentes en su papado. Vamos, Argentina, levántate y camina.