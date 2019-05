@JorgeCicu

La presentación de un libro se convirtió en el acto político más importante en lo que va del año. Las palabras de Cristina sobre su obra, “Sinceramente”, eran esperadas por todos -incluso los oficialistas-, para encontrar alguna pista sobre su posible candidatura presidencial. Y para ver si se ratificaba, o no, un discurso político más sereno, menos confrontativo. Todos coinciden en que así fue. No atacó a Macri, no habló de persecución judicial, elogió aspectos de la política económica de Trump, no hizo referencia al FMI y resaltó la necesidad de un “contrato social” en el país.

Un discurso tranquilo, calmo y mucho más breve que los habituales. Sin embargo, el odio todo lo puede. Y todo se usa para ahondar la grieta. Entonces se escuchó a un diputado oficialista hablar de “una feria ocupada”. A un famoso periodista llamando a boicotear la Feria del Libro, porque estaba llena de “ellos” en la presentación de “Sinceramente”. También se la atacó porque elogió el modelo de capitalismo nacional, que en la década del 70 promovió el ministro de Economía José Ber Gelbard. “¡Quiere volver a los 70!”, gritaron enojados algunos.

El colmo se escuchó en boca de un periodista, profundamente antikirchnerista, que habló largamente sobre el ejemplo de la bióloga que fue a un programa de televisión para ganar un premio que le permita seguir investigando un tratamiento contra el cáncer. Criticó el actual desfinanciamiento del Conicet y el maltrato a los científicos. Y cuando lo obvio era la crítica a Macri, por el recorte en ciencia y tecnología... no, la crítica fue hacia Cristina: “¿Por qué no dona el dinero recaudado con su libro al Conicet?”. Increíble, pero real. La grieta en su estado más puro. Y eso que faltan algo más de cinco meses para las elecciones.