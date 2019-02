@jorgecicu

Ya no se aguanta.

Se vivió en el gobierno anterior y muchos votaron al actual porque prometió terminar con ella, pero resulta que la agrandó. La grieta política no se soporta y, posiblemente por ser un año electoral, está llegando a niveles insólitos. Un ejemplo es lo que ocurrió con dos artistas reconocidos: Enrique Pinti y Alfredo Casero.

El creador de “Salsa Criolla” se quejó en una entrevista por la actual situación económica, por el fuerte aumento en el servicio de medicina prepaga - "me vinieron 39 mil pesos más la insulina que uso, que es importada porque así me lo indicó el diabetólogo, y que me sale 36 mil pesos por mes", dijo-, y por los incrementos en las tarifas de los servicios públicos.

“Es la primera vez que el agua me llega al cuello”, reconoció Pinti. Quejas que, en mayor o menor medida, se escuchan a diario en boca de cualquier habitante de este país.

Pero a un ferviente defensor del actual gobierno, como lo es el actor Alfredo Casero, le pareció terrible. A punto que lo acusó públicamente a Pinti de ser “un verdadero cagueta”.

Le recordó que en 2013 había dicho en una entrevista que en un momento del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner dejó de hacer monólogos porque le tenía miedo a las consecuencias que eso le traería. Una reacción de Casero que no se puede entender si no es por la insoportable grieta. Que Pinti haya sentido en un momento temor de criticar al kirchnerismo, ¿eso le prohíbe hoy quejarse por los tarifazos o los aumentos de los medicamentos?

Es algo tan ridículo como si Pinti le dijera a Casero que no se puede quejar porque el público dejó de ir al teatro, simplemente porque votó a Macri. ¿Con qué derecho alguien puede decidir quién tiene derecho a quejarse y quién no? Vote a quien vote hoy, haya votado tiempo atrás lo que haya votado, cualquiera puede denunciar algo que lo afecta. En este caso, los aumentos de precios. Una discusión más que sólo se explica a la luz de una grieta insoportable.