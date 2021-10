Una de las preocupaciones de Mauro Icardi con respecto a su separación de Wanda Nara está vinculado a su costado profesional. Es sabido que la mediática se transformó en su representante hace varios años y que su salida del Inter de Milan, antes de aterrizar en el PSG de Francia se debió a las exigencias que ella pidió a los dueños del club italiano.

Todos los movimientos del delantero afuera del campo de juego están monitoreados por Wanda. Si al futbolista se le ocurriera dejar París, y cambiar de club, la decisión tendría que pasar por las manos de Nara. Ella le hizo firmar un contrato de casi 15 millones de dólares por temporada en la capital francesa.

Pero más allá de lo que sucede debajo de las sábanas, la argentina se transformó en una poderosa representante y hay varios futbolistas que desean ser parte de su escudería empresarial. Pero no es la única mujer que se sienta a hablar de contratos con los dirigentes.

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, no toma ninguna decisión sin hablar con su mano derecha, Natalia Simeone, quien es además de representarlo es su hermano. Una contadora que logró el mejor contrato de un director técnico en el fútbol español. Simeone cobra por año 24 millones de euros, limpios y sin premios.

Natalia se mueve en el mundo de la pelota sin problemas y es una de las más respetadas entre los intermediarios.

Diego Maradona. depositó en Claudia Villafañe todas las posibilidades de lograr contratos y publicidades de todo tipo.

Uno de los que comenzó con la incursión de una pareja en la representatividad fue Claudio Caniggia, quien en su momento de jugador confió en los argumentos de Mariana Nannis para lograr buenos dividendos. Sin embargo, la infidelidad del "Pájaro", según su ex pareja, terminó con el andar del matrimonio y de los negocios.

Otro que dio ese paso fue Diego Maradona. El astro depositó en Claudia Villafañe todas las posibilidades de lograr contratos y publicidades de todo tipo. Sin embargo, todo finalizó con juicios y denuncias sobre desvío de dinero y creación de nuevas empresas a nombre de ella y sin la autorización delo 10.

Otro ex Boca tuvo la misma idea. Diego Latorre, en su época de gloria en el campo de juego le dio un poder a Yanina Latorre para que arreglara todos sus contratos. Y así lo hizo, incluso cuando Gambetita se fue al Tenerife de España. La mediática fue uno de los factores que lo trasladó a Europa.

En el planeta del fútbol se habla mucho de la mujer del ex delantero de Estudiantes de La Plata y River, Mariano Pavone. Carolina Molinari, una ex modelo, es la mujer del futbolista y quien además lo representa. Muchos dicen que hay que tenerla enfrente para hablar de billetes.

Algo mejor terminó su relación el lateral brasileño Dani Alves, quien hace 10 años es representado por su ex mujer Dinorah Santa Ana. El divorcio no fue un factor determinante en la relación comercial, sino todo lo contrario. Los mejores contratos, el ex Barcelona, los firmó ya separado. .

El fútbol y las mujeres representantes no es algo nuevo. En el caso Icardi - Wanda, la pelea es por otra cosa. Los billetes no se tocan.