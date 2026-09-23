Crónica de una esperanza crónica

Hay épocas en las que hablar de esperanza parece ingenuo. En una Argentina atravesada por desigualdades persistentes, donde para miles de jóvenes el futuro se parece menos a una promesa que a una pregunta, todavía existen lugares donde alguien decide mirar a un pibe o a una piba y decirle que su historia todavía puede escribirse.

Tal vez allí comience todo.

Porque educar nunca fue solamente transmitir conocimientos. Educar es también habilitar futuros: ayudar a que alguien pueda imaginarse mañana cuando las circunstancias parecen condenarlo a sobrevivir el presente.

El rol de la Fundación Cimientos nos ayuda a leer la realidad más allá de las estadísticas o evaluaciones estandarizadas internacionales. Nos invita a mirarla desde los rostros de jóvenes buscando su primer trabajo, descubriendo una vocación o soñando con una carrera, quizás siendo los primeros de su familia en imaginar la universidad.

Porque la desigualdad no consiste solamente en tener menos. También existe desigualdad cuando unos pueden imaginar veinte futuros posibles y otros apenas consiguen imaginar el día siguiente.

Por eso una beca, una tutoría, una conversación o la presencia sostenida de alguien que afirma "vos podés" nunca son gestos menores. Quizás la transformación siempre haya comenzado así: alguien creyendo en alguien.

Paulo Freire comprendía la educación ligada a la posibilidad de transformar el mundo. No porque un aula pueda resolver las injusticias de una sociedad, sino porque ningún mundo diferente puede construirse sin antes imaginarlo. Y nadie sueña completamente solo.

Claro que no alcanza con la voluntad de las organizaciones sociales. La educación necesita políticas públicas profundas y sostenidas. La desigualdad estructural no puede descansar sobre quienes intentan reparar sus consecuencias.

Pero mientras discutimos el país que todavía no conseguimos construir, hay jóvenes que están creciendo, terminando la escuela y preguntándose quiénes quieren ser ahora.

Allí aparece la esperanza. No como optimismo ingenuo ni como certeza de que todo saldrá bien. Esperanza como decisión, como responsabilidad frente al otro, como obstinación por seguir construyendo posibilidades.

Mientras exista alguien dispuesto a preguntarle a un joven "¿qué soñás para tu futuro?" y acompañarlo en la búsqueda de una respuesta, quedará algo que ninguna crisis consiguió destruir.

Una esperanza persistente, incómoda, obstinada.

Una esperanza crónica.