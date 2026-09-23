Educación y trabajo. El desafío de abrir puertas

En el Konex, más de 350 jóvenes se hicieron una pregunta que tarde o temprano todos nos hacemos: ¿qué viene después de la escuela?

La diferencia es que esta vez no tuvieron que buscar la respuesta solos.

La Megajornada "Potenciá tu Futuro", organizada por Fundación Cimientos el 17 de septiembre, reunió a estudiantes de los dos últimos años de escuelas secundarias para conversar sobre estudios, trabajo y proyectos de vida.

Desde GRUPO OLMOS participamos con varios paneles de profesionales. Nuestros equipos compartieron sus recorridos, sus elecciones, sus aprendizajes y también sus dificultades. Pero, sobre todo, escucharon las preguntas de los chicos. Y ahí estuvo, para mí, una de las claves de la jornada.

Muchas veces creemos que para orientar a un joven alcanza con darle información. No alcanza. También necesita poder imaginarse en ese lugar.

Escuchar a alguien contar cómo eligió una carrera, cómo consiguió su primer trabajo, qué tuvo que aprender o qué obstáculos encontró puede hacer que una profesión deje de ser algo abstracto y se convierta en una posibilidad concreta.

Eso es lo que podemos hacer las empresas. No tenemos que decirles a los jóvenes qué elegir. Tenemos que ayudarlos a elegir mejor.

En GRUPO OLMOS convivimos con mundos laborales muy diferentes: salud, medios, seguros y tecnología. Esa diversidad nos permite mostrar algo que muchas veces no se ve desde el aula: que detrás de cada empresa hay personas, profesiones y recorridos distintos.

Y que las carreras tampoco son caminos de una sola vía.

Hay quienes descubren su vocación temprano y quienes la encuentran después. Hay quienes trabajan mientras estudian, quienes cambian de carrera y quienes terminan desarrollándose en un ámbito que nunca habían imaginado cuando dejaron la escuela.

Contar esas historias también es acercar el mundo del trabajo.

Por eso creo que la responsabilidad de una empresa no empieza cuando publica una búsqueda laboral. Puede empezar mucho antes: cuando un joven todavía está tratando de descubrir qué quiere hacer con su futuro.

Abrir las puertas de las empresas también es una forma de educar.

Lo hicimos desde distintos lugares. Nuestros profesionales estuvieron conversando con los estudiantes. Y los alumnos del Instituto Crónica participaron de la cobertura de la jornada, acercándose al trabajo periodístico y contando lo que sucedía desde otra perspectiva.

Para ellos, también fue una experiencia concreta: aprender haciendo.

Ese cruce me parece especialmente valioso. Porque no se trata solamente de que la escuela prepare para el trabajo. También se trata de que el mundo del trabajo se acerque a la escuela y se deje conocer.

La transición entre uno y otro no debería ser un salto al vacío.

Entre el último día de clases y el primer día de trabajo hay un puente. Y ese puente se construye cuando abrimos puertas, compartimos experiencias y les damos a los jóvenes la posibilidad de preguntar, imaginar y elegir.

Junto a Cimientos, tuvimos la oportunidad de poner una base más en ese puente.

Desde GRUPO OLMOS queremos seguir construyendo un futuro mejor.

*Natalia Olmos es directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de GRUPO OLMOS