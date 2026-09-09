Es difícil hablar en pasado. Es difícil aceptar que esta vez no pudo esquivar a la muerte. Vivía como si fuera inmortal, y uno empezó a sentir que siempre podía ganar esa partida.

Esta mañana me desperté con muchos mensajes de personas que sabían lo que yo lo quería. Así me enteré de su muerte. Aun así no podía creerlo, no llegaba ni a sentir la tristeza. Hasta que reaccioné que ya no iba a tomar el café que habíamos quedado con Chiche Gelblung.

Lo conocí trabajando en un programa al que él iba mucho de invitado, y ya ahí empezó a darme indicaciones. Después me invitaba a sus programas y yo, por su fama de gruñón, me sorprendía de que me escuchara con tanta atención.

Años después, en Crónica tuve el privilegio de trabajar con él. Fueron años en los que aprendí un montón, en los que nos peleamos mucho y también nos divertimos.

Cada programa con él era una aventura. Él podía encontrar un tema, un detalle que otros no veían y todo cambiaba en un segundo. Hizo que yo hiciera cosas en la tele que jamás me hubiera imaginado. Un día descubrió que yo compraba cosas inútiles, y me las hacía llevar al aire. En vez de la caja de Pandora, le decía la caja de Ripetta. Todas las semanas quería que le llevara cosas distintas. No aceptaba los no. Yo ya no tenía más y tuve que salir a comprarlas.

Me buscó novio al aire, me hacía llevarles fotos de lo mal que cocinaba, nos regalábamos lapiceras (los dos las coleccionábamos); obviamente, él salía perdiendo; se comprometió a casarme por todas las religiones, decía que tenía permiso papal para hacerlo por el catolicismo. Son tantas las anécdotas que es difícil enumerarlas. Hizo que yo le perdiera el pudor a la cámara.

También discutimos mucho desde que no se decía pollajería, como le decimos los platenses a los lugares donde se venden pollos, a cuestiones policiales, judiciales, periodísticas.

Fue una de las personas que más confió en mí. Que siempre me dio lugar y valoró mi trabajo. También me marcaba los errores y me criticaba hasta cuando la ropa no le gustaba. Me daba lugar para preguntar en las entrevistas, cosa que no todos los conductores hacen. Me enseñó a siempre seguir buscando, que nunca la información era la suficiente, que siempre se podía más.

Era cabrón, cabezón, pero también muy afectivo. Tuvo en lo personal gestos muy generosos conmigo y mi familia más allá de lo laboral.

Trabajar con él era un desafío y sorpresa permanente. Pero también un gran aprendizaje. Era disruptivo tanto en los temas serios como en los que no lo eran, aunque no sé si él estaría muy de acuerdo con esa diferencia.

Que la pasión por el periodismo no tenía límites. Que los "no" no se televisan.

Pasamos juntos la pandemia; no hubo forma de que se quedara en su casa, yo lo bañaba en alcohol, él se enojaba, pero me dejaba. Nunca quería descansar, pensaba que iba a haber tiempo para eso; él siempre quería trabajar.

Me tocó compartir al aire muchos momentos importantes y difíciles del país. Recuerdo cuando él miró su teléfono y dijo que había muerto Diego Maradona, una fuente se lo estaba avisando. Nos sorprendió a todos.

Chiche era Chiche, con lo bueno y con lo malo. Yo tuve el privilegio de trabajar con él, de aprender de él. Duele saber que finalmente llegó el momento de despedirlo. Aunque estoy segura de que él se las ingeniará para siempre estar presente.