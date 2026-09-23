Habilidades que abren puertas: la primera entrevista laboral

Sofía, de 17 años, tuvo, algo nerviosa, su primera entrevista de trabajo. Era un simulacro en Ciudad Cultural Konex, con una gerenta de Recursos Humanos que donó su mañana para preparar adolescentes para el mundo laboral.

Llevó su currículum impreso, la espalda derecha y una pregunta para el final. A los 15 minutos salió con una devolución. Después, otra entrevista. Y otra más.

Como Sofía, el 17 de septiembre recibimos a 350 adolescentes de 21 localidades del Gran Buenos Aires y de la Ciudad. Ninguno quiso perderse la jornada. Esa decisión, sostenida en el tiempo, tiene un nombre: determinación.

Qué buscan las empresas en los jóvenes

Hace años converso con empresas sobre qué buscan al contratar jóvenes para un primer empleo, y algo se repite: además de conocimientos técnicos, buscan personas capaces de asumir compromisos, organizarse, trabajar con otros, comunicarse, aprender, adaptarse y perseverar ante las dificultades.

Son habilidades socioemocionales.

Y hay una buena noticia: se pueden desarrollar.

En Cimientos trabajamos en ellas desde hace 29 años, acompañando a adolescentes que suelen partir de contextos con menos oportunidades. Este año llegamos a más de 8.000 estudiantes en 460 escuelas. Cada uno tiene un tutor que lo acompaña con una metodología propia, para que alcance el título secundario y desarrolle las herramientas que va a necesitar después.

Habilidades socioemocionales para el mundo laboral

La determinación, para sostener una decisión cuando se pone difícil. La comunicación asertiva, para expresar lo que uno piensa y escuchar a los demás.

El aprender a aprender, quizás la más importante en un mundo del trabajo que cambia tan rápido que cuesta imaginar en qué trabajarán estos jóvenes dentro de diez años. Son las mismas habilidades que aparecen hoy en cualquier búsqueda laboral.

Por eso tiene tanto sentido desarrollarlas en la adolescencia, y más todavía con chicos y chicas que, en muchos casos, serán los primeros de sus familias en terminar el secundario.

Este acompañamiento deja huella: un año después de egresar de nuestro programa, el 83% está estudiando, trabajando o ambas cosas. Pero hay algo que las cifras no cuentan: el momento en que un joven empieza a imaginar su proyecto de vida. Ese momento no aparece solo.

Se construye con un adulto que acompaña, escucha, exige y confía. Y se construye abriendo puertas: conocer una empresa, conversar con un profesional, visitar una universidad, descubrir trabajos que ni sabía que existían.

Porque es muy difícil elegir lo que uno no conoce. Los profesionales que estuvieron en el Konex no fueron solo a donar su tiempo: hubo aprendizaje de los dos lados.

Cuando empresas, escuelas y organizaciones sociales generamos juntos estos espacios, acercamos mundos que necesitan estar cada vez más conectados.

En la Argentina hay talento. El desafío es que las oportunidades para desarrollarlo y mostrarlo lleguen a todos. Hay miles de jóvenes con la determinación de Sofía, que viajó desde Florencio Varela para no perderse una oportunidad. Nuestro trabajo es acompañarlos y prepararlos. Y las empresas pueden hacer algo simple y valioso: acercarse y conocerlos.

Solo hace falta abrir la puerta: el talento que estamos buscando ya está ahí.

*Mercedes Méndez Ribas es directora ejecutiva de Fundación Cimientos