Para muchos, resulta algo inexplicable, aunque existen presunciones que nos pueden acercar a alguna conclusión. Sí, termina por resultar algo relacionado al capricho del destino. Algunos la llaman la hora señalada, cuando el reloj se acerca más a la fatalidad.



Es el misterio de las 3.33. Históricamente esta hora es señalada como la de los muertos. Si bien nadie pudo confirmar los porqué, es en ese lapso cuando se registran innumerables hechos que están reñidos con la vida. A esa citada hora, en un frío instante, también se han anotado innumerables hechos relacionados con lo paranormal.



¿Por qué se califica así? ¿Se trata de la hora de la oscuridad? ¿La hora maldita? ¿Es cuando la parca tiene libre albedrío para encontrarse con los vivos?. ¿Acaso tiene algo que ver el diablo en todo esto? Analicemos...

El lado misterioso

Se cree que las 3.33 de la madrugada tienen una importante carga debido a que podría representar un símbolo satánico ya que es la mitad de 666 (leer... Entra en el abanico), conocido popularmente como el némero del diablo, de la bestia. En tanto, la propia iglesia hace referencia al horario de la muerte al indicar que “Jesucristo murió a las 15, siendo las 3 am su hora opuesta, su hora contraria”.



De aquí, habría nacido el origen del contrapunto entre Dios y el Diablo, desde su existencia, creando una especie de portal, un mínimo lapso en la oscura y fría madrugada, que desafía a todo aquel mal que pretenda y reúna fuerza ir contra la Santísima Trinidad. Sobre la hipótesis, una de las opciones que se manejan revela que es el momento exacto en que lo sobrenatural llega y une a la Tierra de los vivos con la de los muertos.



Mientras que algunas leyendas le agregan a este análisis que así se da una conexión mortal con quienes habitan en el más allá, al tiempo que esta podría tratarse de una comunicación de nuestros familiares fallecidos que no logran descansar en paz y de alguna manera “llaman” a sus seres vivos.

¿Hecho paranormal?

Especialistas en estos hechos sostienen que a las 3.33 se da una repetición de hechos inesperados, que a muchos causan pánico entre propios y extraños. Según los diferentes expertos en la materia, en el horario de la muerte se abre un portal dimensional que una la condición humana, que queda expuesta a lo espiritual. Situación que permite a diferentes almas, no todas en pena, buscar reencontrarse con los vivos.



A veces, con oscuros fines, aunque esto no ha podido ser comprobado. Sí es real que muchos de estos espíritus, oscuros, como así también ciertos demonios milenarios, pueden aprovechar ese momento de apertura de un portal dimensional para ingresar a nuestro plano y cohabitar con los seres humanos.



Ciencia y fenómeno



Los científicos, consultados habitualmente, opinan que al caso seridad y lo desconocido. Situación que surge desde un profundo temor que nuestros ancestros le tenían a la noche. Antiguamente, la falta de un techo y protección hizo que los seres humanos padecieran de un estado de alerta extraordinario, latente por esas horas asociado con un momento de baja seguridad. Tal vez primitivamente un temor a ser devorado como presa de algún animal.



Con el correr de los años, y la creencia de pecados, el mito de los ángeles noctámbulos que tienen oscuras intenciones con almas vulnerables podrían generar lo que se llama temor psicológico. Esto, sumado a que entre las 3 y las 5 de la madrugada nuestro cuerpo está en un impass entre el sueño y la “realidad”, debido a la diferentes fases del sueño. Estos misterios llevan años de investigaciones, hipótesis y conjeturas, mientras siguen registrándose eventos que alteran ese lapso de la hora señalada.

En tanto, investigadores del método Ghost Hunting (que utilizan equipos electrónicos para ubicar entidades) consultados coinciden en que debido a la falta de actividad generada por la quietud de la madrugada, se genera una concentración de energías, algunas (no todas) oscuras, que funcionan en forma de apariciones de entidades fantasmales.



En esta línea, todos coinciden en que son las horas en donde encontramos más energía, por estar todo inactivo en horas de reposo, que es también cuando las líneas eléctricas se mantienen cargadas del combustible que corre por los cableados, pero que, al no ser utilizados en ese momento, aumentan la carga energética estática.



Los números suman

También están quienes le asignan a las 3.33 una referencia a la numerología. En el pasado, uno de los trucos habituales consistía en usar números para esconder nombres. Por ejemplo, en los alfabetos griego y hebreo cada letra tenía referenciado su número, y así si sumaban las letras de tu nombre por lo que surgía un código numérico. Para entenderlo mejor: Tu nombre se expresaba en números. En el caso del nombre “Ana”,

el número para A es 1 y para N es 50 = 52. Ahora bien, si escribimos el nombre en hebreo de Nerón Cesar, quien fue emperador del Imperio romano desde el año 54 d.C hasta el 68 d.C,, los números que corresponden a cada letra son: 50 + 200 + 6 + 50 y 100 + 60 + 200. Y de aquí el origen del 666 que a la mitad, 333 está relacionado el nacimiento de Jesucristo.