Por Marcelo Peralta Martínez

paranormales@cronica.com.ar El destacado y reconocido actor español, Antonio Resines reveló durante una entrevista televisiva una experiencia paranormal que le tocó y vivir y lo tuvo al borde de la muerte cuando chocó con su moto. Sucede que luego de un trágico accidente vio a su propio cuerpo desde afuera, mientras que médicamente estaba siendo asistiendo por los especialistas en salud que terminando haciéndole una transfusión de al menos tres litros de sangre. De esta manera, Resines cuenta su historia en forma abierta, sin tapujos y con lujo de detalle ¿Qué fue lo que vivió? La respuesta, en sus propias palabras: “Me hicieron una transfusión de tres litros de otro grupo sanguíneo. Yo tengo una imagen, que luego me han explicado por qué es esa imagen. Que yo estaba en la cama y la sensación era como un frío acojonante, hundiéndome, estaba mi padre aquí y mi hermana aquí, y yo estaba arriba y lo estaba viendo, macho. Eso te lo juro por mi madre, que en paz descanse, que me ha pasado”. . Impactantes detalles El actor manifestó, durante una entrevista en la televisión de España, en el programa “Espejo público” de Francisco Rivera, en una columna denominada “Rivera y Amigos” una situación que padeció y lo marcó para todo la vida. De esta manera, Resines recordó cuando estuvo cerca de la muerte, pero no era su hora de partir y fue testigo de su propia aproximación al portal del más allá. Una inesperada situación tuvo lugar durante la citada nota cuando el conductor del programa Fran Rivera, hijo de “Paquirri” y Carmen Ordoñez, dialogaba en una charla amena con Resines y en un momento le preguntó “¿Tienes la sensación de que has visto la muerte cerca?”, le preguntó el torero. La respuesta, contundente: “Sí”. A partir de aquí, la entrevista tomó un nuevo curso y el actor, notablemente cómodo y distendido enumeró los pormenores de su casi fatalidad. Según manifestó Resines: “Todo se produjo cuando sufrí un grave accidente en Italia”. “Necesite una transfusión de sangre urgente, y al momento de aplicarme la sangre los médicos se equivocaron de grupo sanguíneo”, situación que “me provocó” una fuerte anemia. Más tarde, bajo la atenta mirada de Rivera y un silencio inusual en el estudio, el artista dijo: “Me hicieron una transfusión de tres litros de otro grupo sanguíneo. Yo tengo una imagen, que luego me han explicado por qué es esa imagen. Que yo estaba en la cama y la sensación era como un frío acojonante, hundiéndome, estaba mi padre aquí y mi hermana aquí, y yo estaba arriba y lo estaba viendo, macho. Eso te lo juro por mi madre, que en paz descanse, que me ha pasado”, explicó el ganador de un Goya y figura destaca del espectáculo español. . Esta no es la primera vez que un persona, sea o no del mundo de la farándula revela haber vivido una situación de encontrarse al borde de la muerte y verse desde otra óptica. Fuera de su cuerpo y siendo un extraño, ajeno a uno mismo. Es así como luego de estás experiencias esa gente trata de, en algún momento de su vida exteriorizar los hechos ya que suelen llevar una carga emocional tan fuerte que es difícil de llevar manteniendola en el tiempo. Por último, la entrevista causó tanta conmoción que no solo recorrió toda España sino que también giró rápidamente a nivel mundial, dónde se replicó como suele pasar en estos casos, cientos decenas de ejemplos. .

El video con las revelaciones: desde el minuto 4.48 los detalles Otro hecho

El caso Banderas



Antonio Banderas fue quien hace muy poco, y también durante una nota en TV, en la que anunciaba el lanzamiento de un programa de entrevistas y música, reveló que estaba en un hotel de Estados Unidos, en Savannah, Georgia y que: “Es una ciudad que se ha construido sobre un cementerio de esclavos de África. Es un ambiente muy especial. No creo en estas cosas, de verdad. Estaba rodando y hay que levantarse muy temprano, tipo 4.00 AM para maquillaje, así que ese día estaba muy cansado. Entonces me meto en la cama, apago la luz y en la habitación había una conexión, una especie de ventana, entre mi cuarto y el baño. Estoy allí tratando de conciliar el sueño y siento que la ducha se conecta. Dura unos segundos, para, y pensé bueno es algo de la condensación del agua, no sé”. Luego recordó: “Sucede de nuevo y a la tercera vez que ocurre, ya me levanto y voy a mirar al baño, donde efectivamente estaba todo mojado, pero ya se había cortado. Pero cuando regreso a la cama, veo que en lo alto de la almohada y en el resto de las sábanas había varios gotones de agua. Menudo miedo, estuve toda la noche sin dormir en un sillón con la luz prendida”. Por M.P.M