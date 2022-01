En el último tiempo se popularizó en Europa el uso de timbres especiales como el "Ring Doorbell de Amazon" que además de sonar como cualquier otro para avisar que hay alguien en la puerta, tienen una camarita que graba cuando hay movimiento en la puerta y de esta forma permiten identificar a la persona que está tocando. Incluso tienen cámaras infrarrojas para poder tomar imágenes por la noche y las transmiten en vivo a los celulares o dispositivos conectados a ella.

Estos son los timbres inteligentes que graban cuando una persona se acerca a la puerta (Gentileza DailyStar).

Fue precisamente con uno de estos aparatos que una familia del Reino Unido descubrió algo que los dejó atónitos. Phil Johnson, un hombre de 31 años, oriundo de Liverpool, y hasta el momento completamente escéptico, salió como todos los días a sacar su basura.

.

Todo estuvo normal, hasta que, luego de ver lo que había registrado la cámara de su timbre ese viernes por la noche, nada volvería a ser igual. Recibió una notificación extraña en su teléfono con la secuencia que forma parte de su rutina.

El extraño suceso que grabó su timbre de Amazon

Cuando vio la secuencia de video que le había mandado la aplicación se quedó sin palabras. "La filmación se mantiene durante unos segundos y luego me muestra caminando de regreso a la casa. De repente, un objeto extraño pasa por mi cabeza", aseguró el sujeto en diálogo con el DailyStar.

Por más que lo ha reproducido cientos de veces no alcanza a comprender qué fue eso que pasó a su lado y que en el momento no llegó a percibir. "No tengo idea de qué es eso. Lo he visto una y otra vez y todavía no entiendo qué pasó", agregó.

Phil, dice que no creía en fantasmas y que incluso vivió en esa casa durante años y nunca experimentó algo así, sin embargo, las imágenes parecen estar haciéndolo cambiar de opinión. "Nada como esto ha sucedido antes, no. En términos de mi grabación, no sé qué es ese objeto. Mi pareja piensa que es extraño y está un poco asustada", dijo.

.

Inmediatamente, quisieron compartirlo con sus conocidos y todos pensaron en una explicación paranormal. "Nos hemos puesto en las redes sociales y todos nuestros amigos también piensan que es extraño. Nunca solía creer en fantasmas, pero ahora sí".

Más allá de lo que sucedió, Phil aseguró que no quiere que investiguen el fenómeno. "No me gustan los fantasmas ni lo sobrenatural. Y no quiero que ningún cazafantasmas venga a investigar esto", aseveró.

El fantasma que apareció detrás de un hombre