La temporada de la MLB, las ligas mayores de béisbol, está cerca de terminar. Sin embargo, en los últimos días los fanáticos estuvieron más atentos a un increíble suceso que dio en diferentes estadios que a los resultados de los partidos. Los videos llegaron a las redes sociales, se volvieron virales y llenaron de preguntas a los usuarios.

Las escenas se repitieron en distintos puntos de Estados Unidos: una persona sin moverse con una escalofriante sonrisa de extremo a extremo. Además, visten remeras de colores llamativos con la frase smile (sonríe).

Dichos espectadores se apreciaron en los encuentros entre Yankees vs. Red Sox, Cardinals vs. Dodgers y Mets vs. Athletics. Pero rápidamente llegaron a las redes, donde las personas se preguntaron por la invasión de estos sonrientes espectadores. Incluso hubo quienes sostuvieron que se trataba “una presencia extraterrestre”.

¿Por qué personas sonriendo se destacaron en partidos de béisbol?

Aunque las imágenes generaron el caos en redes sociales, lo cierto es que todo fue una campaña publicitaria de Paramount para promocionar su película Smile.

Al parecer, el marketing fue todo un éxito porque miles de usuarios hicieron tendencia en redes sociales el hashtag #smile.

¿De qué se trata Smile y cuándo se estrena?

Smile, conocida en Argentina como Sonríe, es una película de terror basada en un cortometraje de 2020 llamado "Laura Hasn't Slept".

"Tras presencia el dramático incidente sufrido por un paciente, la Dra. Cotter empieza a experimentar hechos aterradores sin explicación aparente. A medida que el horror se adueña de su vida, comprende que la respuesta está en su propio pasado", dice la sinopsis oficial.

El film llegó este jueves a los cines y está causando furor en todo el mundo. Su director es Parker Finn, un experimentado guionista que hace su debut como realizador, y el elenco es encabezado por: Sosie Bacon, Jessie T. Usher, Kyle Gallner, Robin Weigert, Caitlin Stasey, Kal Penn y Rob Morgan.

La prometedora película de terror tuvo su estreno mundial el pasado 22 de septiembre y recibió críticas muy positivas (En IMDb, Smile tiene una puntuación de 7/10). De hecho, inicialmente iba a lanzarse en Paramount+ de manera exclusiva, pero las reacciones positivas en las proyecciones de prueba llevaron al estudio a presionar por un lanzamiento en las salas de todos el mundo.

Mirá el escalofriante trailer de Smile