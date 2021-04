Por Marcelo Peralta Martínez

Un llamativo hecho tuvo lugar en Inglaterra cuando una foto en altamar parece haber registrado a una embarcación, pero que sería del más allá. El extraño episodio sucedió en las costas de Falmouth, Cornaulles, cuando parece verse un barco que flota en el aire mientras navega en el mar, dejándose ver por propios y extraños a plena luz del día. ¿Qué es lo que se ve? ¿Hay algo o nada? Debido a la repercusión que tomó el caso, que generó pánico entre varios testigos, un grupo de especialistas fue consultado al respecto y brindó su opinión sobre el fenómeno. ¿Evento paranormal o ilusión óptica

Sorpresa y misterio



Toda esta situación se originó de una fotografía que se volvió tendencia en redes sociales porque quienes la veían hacían mención a “un barco fantasma”, nave que a simple vista parecería que estuviera flotando... en el aire. Colin McCallum, el joven inglés que capturó la imagen, lo subió rápidao a su cuenta de Facebook, lo que provocó una viralización mundial ya que en su posteo jura estar viendo un buque fantasma.

Palabra de experto

Fue, meteorólogo de la BBC quien le dio una explicación lógica al fenómeno. Según indicó el “barco fantasma” se trata de un “espejismo superior”, producido cuando las condiciones atmosféricas especiales, que desvían la luz, hace que pareciera que el barco estuviera flotando en el aire, sin navegar sobre las aguas En esta línea Braine detalló que: “los espejismos superiores pueden producir algunos tipos diferentes de imágenes; aquí, un barco distante parece flotar muy por encima de su posición real, pero a veces un objeto debajo del horizonte puede volverse visible”.

Y agregó que “dado que el aire frío es más denso que el aire caliente, desvía la luz hacia los ojos de alguien que está parado en el suelo o en la costa, cambiando la apariencia de un objeto distante”. Al parecer, esa situación se da con normalidad en el Ártico, zona en la que sucede una condición climática denominada “inversión de temperatura”, en la que el aire frío está cerca del mar, con aire más cálido por encima. Asimismo, según el meteorólogo, puede suceder muy raramente en el Reino Unido durante el invierno.



Fata Morgana



Luego el experto subrayó que “este efecto óptico es conocido también como Fata Morgana”. Se trata de la separación regular entre el aire caliente y el aire frío, el más denso, cerca de la superficie terrestre puede actuar como una lente refractante, produciendo una imagen invertida, sobre la que la imagen distante parece flotar”. De esta manera, incrédulos testigos creyeron estar en presencia de una embarcación fantasmas aunque parecía tratarse nada más que de un fenómeno óptico.

¿Y si era un barco encantado? Lo cierto es que la historia sacudió no solo las redes sociales sino también los principales portales de internet y noticieros de todo el mundo. Esta no será la primera vez que alguien dice ser testigo de una navío fantasma y mucho menos de ver llamativos registros como los aquí expuestos. Insólitamente, esta vez el fenómeno para tener una explicación pero y...¿si no la tiene?

MÁS QUE LEYENDA

EL NAVÍO DEL HOLANDÉS ERRANTE



El “Holandés Errante” es el barco fantasma más famoso del mundo y protagonista de una leyenda que recorre los mares y pasa de generación en generación. Según cuenta la historia desde 1641, este navío maldito no puede volver a tocar puerto debido a que fue condenado a recorrer para siempre los confines de los océanos del mundo.

Además, la embarcación puede ser vista sólo desde lejos, ya que arrasa con la vida de quienes se acercan y aparece después de una resplandeciente luz fantasmal.

Con el correr de los años, el navío hechizado adquirió gran velocidad y puede emerger del agua en cualquier momento para “condenar a muerte” a otras embarcaciones si así lo desea, a modo de venganza o sólo por estar ellos, muertos en vida.

Por M.P.M