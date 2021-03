Tory McKenzie, de 41 años, descubrió que un horrible demonio visitaba el cuarto de sus nietos. Desesperada, pidió ayuda en un grupo de expertos paranormales en Facebook y publicó lo que capturó con su cámara. La imagen del atemorizante visitante de otro mundo se hizo viral.

Su nieta Amber, de sólo dos años, había empezado a hablar con una entidad "invisible" por las nohes. La niña habría sido escuchada suplicando a alguien ′irse ′′ de la habitación después de haber sido acostada. Ante este hecho, la mujer decidió instalar una cámara en el cuarto de los menores de edad, que se activa con el movimiento.

Días después, McKenzie se espantó al ver una "figura" de demonio a unos centímetros de su nieta Amber y su nieto Michael, de 7 meses, cuando revisaba el material registrado por su cámara.

“Lo primero que vi fueron cuernos en su cabeza, así que inmediatamente piensas que es el diablo o un demonio. Cuando grabamos los videos de los orbes pensamos que era un miembro de la familia cuidando a los niños, pero esa foto, no tengo idea. Es aterradora”, indicó la abuela en la página de Facebook The Paranormal Society of Northeast GA, que cuenta con 43.000 seguidores.

La imagen del "demonio" en el cuarto de los menores durante la noche. ( Facebook)

“Corrí a la casa y se lo mostré a mi hijo mayor (papá de los pequeños). Estábamos en estado de shock y él tampoco podía explicarlo. Todo el mundo estaba dormido, así que no podía haber sido mi hijo o su pareja. Sé que es algo sobrenatural”, agregó McKenzie.

Tras el descubrimiento, el papá de los bebéslos sacó de la habitación y ahora duermen con él en su cuarto. “No les ha pasado nada malo todavía, pero es el hecho de que podría”.

La abuela aseguró que la niña de 2 años no le tiene miedo a la figura porque cree que es su amiga aunque una noche la echó. Incluso, aseguró que hizo un ritual con aceites para sacar de la casa a ese “demonio” y que en ese momento cajones y cortinas se abrieron y cerraron solos, y una música comenzó a sonar por sí sola.

“No soy tan talentosa en cuanto a la tecnología para falsificar la foto, y no la compartí en mi propia página, así que no es como si estuviera tratando de llamar la atención”, aseguró la joven abuela ante algunos incrédulos que comentaron tras su publicación.