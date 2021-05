Una serie de hechos paranormales se registraron en la localidad onubense de Manzanilla, cerca de Sevilla, España. Allí, en una tranquila locación, se repiten sin descanso ni explicación alguna situaciones que no tienen demasiada explicaciones, aunque investigaciones determinaron que allí se registraron voces psicofónicas y presencias. Un grupo de especialistas español se aventuró a vivir su propia experiencia.

Primeros registros

Según el grupo de expertos Activity Ghost (AG) de Sevilla, indicó que durante las obras de rehabilitación aparecieron restos humanos y se dice que aquí se había fusilado a personas en tiempos de la Guerra Civil. En tanto, Luis Lérida, uno de los integrantes del equipo, explicó que, "a raíz de toda esta situación el ayuntamiento tuvo una etapa muy tranquila hasta que comenzaron a sentirse cosas extrañas, hechos muy inquietantes".

Por su parte, el alcalde de Manzanilla recordó durante el programa "Vozpópuli", emitido por Canalcosta TV: "Escuché extraños sonidos ahí adentro, cada vez que me quede solo". En tanto, otros testigos agregaron que han escuchado pasos, "o como que alguien arrastraba las sillas en oficinas completamente cerrados", explicó un empleado, que agregó: "La primera vez que escuché estos sonidos inexplicables, a mi juicio, pensé que alguien quería asustarme, pero recorrí todo el lugar y no vi nadie". El propio alcalde manifestó que los ruidos y sonidos "no tienen una explicación lógica".

.

Otro testimonio fue el de Juan Camacho, primer teniente de alcalde, que aseguró sentir miedo. "Escuché esos pasos de nadie y sentí varias veces como escalofríos". Además, según Camacho, "hay mujeres de maestranza que aseguran haber oído extraños ruidos, y juran que también escucharon un antiguo reloj que está en el hall, que no funciona pero marca bien la hora". El funcionario contó otra experiencia: "Una vez estaba en el segundo piso y escuché como alguien subía las escaleras. No había nadie en el edificio y luego escuché cómo arrastraban las sillas, e insisto, no había nadie". Entre sus recuerdos, Camacho afirmó que "una noche que también estaba solo, sentí como corría de un lado a otro una criatura, creo por las pisadas y la forma como era". Por último, otra testigo fue la propia jueza de paz de la zona quien reveló: "en una ocasión sentí a algo que se acercaba hasta donde yo estaba y se paraba justamente al llegar a la altura de mi posición, me asomé pero no vi a nadie".

Última investigación

Ante los eventos citados, el grupo Activity Ghost pasó largas jornadas nocturnas grabando y recabando material dentro del ayuntamiento, con la participación de José Manuel García Bautista, un experimentado investigador. Tras conseguir la correspondiente autorización, miembros del AG desplegaron cámaras y diferentes aparatos. Los resultados son impactantes. El grupo de dividió en dos. Unos trabajaron en la sala principal (donde se encontraron restos humanos), y el otro en el segundo piso donde están las oficinas. Rápidamente, al desandar el lugar sonó un detector de anomalías, justo frente al reloj. Según las psicofonías registradas se escucharon voces que parecen decir "enterrado", "muerte", "disparo". Ya en el segundo piso, otras grabaciones dan cuenta de registros de voces como "madre", "diablo", "niño", "convento" e "iros". No sólo captaron orbes sino que hasta fueron testigos de un arrastre de las sillas, lo que configura una excelente comprobación de la actividad en el lugar.

Allí, los expertos captaron descensos bruscos de temperaturas lo que determinó que la presencia de entes que no pudieron pasar al descanso eterno.