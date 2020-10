Por Mariano Cattaneo

Christopher Paolini, el notable y a la vez exitoso escritor californiano, presentará este mes su nueva novela, que llegará a las librerías de nuestro país de la mano del sello Umbriel. Se trata de un texto de ciencia ficción en el que no falta nada y que tituló, sugestivamente, "Dormir en un mar de estrellas". Así, como una manera de llegar a sus muchos seguidores en el país, el autor del best seller "Eragon" adelanta algunos puntos de este trabajo, que sigue su subgénero futurista, como para empezar a acortar el suspenso y, de paso, que sus numerosos fanáticos empiecen a imaginar de qué se trata este nuevo producto de su autoría.

La ciencia ficción atrajo al hombre desde que miró el cielo y se preguntó qué hay en el firmamento. La literatura encontró en la ciencia ficción un lugar para proyectar los sueños, los miedos, las fantasías y el poder del ser humanoà o las miserias y el terror, dependiendo del enfoque del autor. La ciencia ficción juega entre lo imaginado y lo real. Pero es un subgénero que no se basa sólo en el espacio, el futuro y sus misterios, también es un lugar para hablar de política, ciencia, biología, sociología, aventura, la mente, lo bélico y los sentimientos. Es un espacio amplio que abarca muchas aventuras y diversos estilos de narrativa.

En ese contexto, Paolini, autor de esta nueva "Space Opera" -subgénero de la ciencia ficción en el que se relatan historias acerca de aventuras tratadas de forma futurista, tecnológica, pero, a la vez, en oportunidades romántica, y que en la mayoría de los casos tienen lugar en el espacio-, cuenta que comenzó a escribir esta novela hace doce o trece años, "entre 2006 y 2007, las fechas con el tiempo se van desdibujando". "Había terminado mi segunda novela, ´Eldest´, y casi acabado de escribir la tercera parte, llamada ´Brisingr´. Que quede claro que la serie me encanta, pero necesitaba escribir algo distinto. Así que, mientras durante el día me paseaba por las tierras de Alagaesia, lugar donde transcurre la saga, por las noches soñaba otras aventuras. En uno de esos sueños aparecía una mujer que encontraba un biotraje alienígena en una luna que orbitaba alrededor de un gigante gaseosoà Era una idea vaga, pero enseguida supe cómo empezaba la historia que estaba buscando", explicó el autor.

La historia que relata el libro parte del siguiente sueño: "Durante una misión de reconocimiento rutinaria en un planeta sin colonizar, Kira descubre una reliquia alienígena. Su euforia no tarda en transformarse en terror cuando el antiquísimo polvo que la rodea empieza a moverse". Así, una de las herramientas necesarias para una buena historia de ciencia ficción es la veracidad del trasfondo científico de la historia y la buena mediación entre entretener e informar.

"Claro, durante 2013 estuve investigando los fundamentos científicos de mi futura historia y cómo dar con un método de viaje superlumínico que no permitiera los viajes en el tiempo y no contradijera descaradamente las leyes de la física. En esa investigación tuve que esforzarme mucho y dedicarle completa atención. ¿Por qué ir tan lejos? Porque la magia es a la fantasía lo que la ciencia es a la ciencia ficción. Es lo que establece las normas y hace creíble lo imposible".

El proceso, entre la idea y la publicación puede establecerse a lo largo de diez años de trabajo. Claro que, entre esos años, Paolini estuvo activo no sólo para la concreción de "Dormir en un mar de estrellas": en esos años escribió un libro nuevo, escribió y editó "El tenedor, la hechicera y el dragón", un guion para cine que no llegó a buen puerto, y además realizó giras de promoción. "Escribir y editar ´Dormir en un mar de estrellas´ ha sido, de lejos, el mayor desafío creativo de toda mi vida. He tenido que volver a aprender a contar una historia, reescribir un libro en el que llevaba años trabajando y superar varios desafíos personales y profesionales", finalizó explicando un hiperactivo Paolini.