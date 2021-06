Por Jorge Fernández Gentile

Los investigadores paranormales estadounidenses Ed y Lorraine Warren, quizá una de los matrimonios más famosos en el tema desde décadas pasadas a nivel mundial, fueron la fuente de inspiración para una de los filmes más atrapantes para los amantes del cine del género como ha sido la primigenia “El Conjuro”, que filmado en 2013 alcanzó cifras exorbitantes y siguen repitiéndose sin solución de continuidad en diferentes canales de cable.

Empero, lo que pocos saben es que los Warren fueron dos serios investigadores que realizaron exitosas investigaciones, y al momento de ser llevados al cine, las locaciones en algunos casos no han sido las mismas donde se habían producido los casos.

Así, una de las casas reales, que inspiró a los realizadores de la primera entrega de la serie llamada Expedientes Warren, sita en Harrisville, Rhode Island (EE.UU.), y que fue donde realmente ocurrieron los hechos que se cuenta aquella primera entrega. Lo increíble es que, según su actual propietaria, Madison Heizen, sigue teniendo manifestaciones esotéricas.

Adquirida en 2019 por la familia Heizen, padres de quien hoy es la dueña, la casa sigue documentando según sus dichos innumerables sucesos paranormales, por lo que la ha puesto a la venta, pero avisando. mujer contó haber sido testigo de sucesos inexplicables e incluso dijo haber visto un espíritu fantasmal. “Sucedió en 2020, en la cocina. Estaba cenando sola y observé a alguien correr a mi lado. Lo alcancé a ver por el rabillo izquierdo del ojo, y todo lo que vi fue un velo y una falda y enseguida se desvaneció.



Fue un instante, apenas tres segundos, y me quedé allí sentada, incrédula, sin saber qué hacer...”. Heinzen confirmó que sus padres, al enterarse de lo que vivió, dijeron que otras personas aseguraron que han visto una entidad fantasmal de una mujer con un vestido antiguo o de novia.

Los padres de Heinzen, Corey y Jennifer, también investigadores paranormales, adquirieron el condominio de cuatro dormitorios y dos baños por 439.000 dólares como parte de la “historia paranormal”. Construida en 1736, la propiedad, anteriormente conocida como Old Arnold Estate, se sitúa en un terreno de 33 hectáreas.

Corey dijo al diario local The Sun Journal que habían escuchado pasos y golpes, además de puertas y armarios que se abrían y cerraban solas, cuando se mudaron por primera vez, por lo que no le fue fácil vivir allí. “No tengo la sensación de nada malo, pero está muy activo. Se nota que están sucediendo muchas cosas”, explicó Madison.

El filme se basa en los relatos de la vida real de Carolyn y Roger Perron, junto con sus cinco hijas, se mudaron allí en los años 1970 a la casa de Rhode Island, donde informaron por primera vez de eventos pequeños pero inexplicables, aunque Andrea, la hija mayor, reveló entonces que el dueño anterior no les reveló la atroz historia de la vivienda, que incluía violación, asesinato y suicidio. Sólo les advirtió al entregarles las llaves: “Dejar las luces encendidas de noche”.

Hasta que todo se precipitó y debieron requerir los servicios de los Warren. Ya el año pasado, aprovechando la fama de la casa y lo que estaba pasando, The Dark Zone, una nueva comunidad en Internet especializada en lo paranormal, emitió durante toda una semana en la casa junto con Corey y Jennifer Heinzen un especial para interactuar con la familia Heinzen en tiempo real en el lugar. Lo increíble fue que mientras se emitía en directo, los usuarios informaron a la familia de actividad extraña que vieron en la casa.

BASADAS EN HECHOS REALES

“THE CONJURING”, UNA ZAGA DE PELÍCULAS DE CULTO...

Si hay una zaga de filmes que aún hacen historia en el género del terror, y que atrapa a sus fieles seguidores, que lo han tomado como serie de culto, esa es el icónico filme “El Conjuro” (“The Conjuring”, en su versión original, en inglés), que se estrenó en 2013 y que tuvo quizá su máxima expresión con “El Conjuro 2”, que se estrenó tres años después.

Ambas producciones rompieron taquillas y mostraron lo mejor de dos de los más reconocidos investigadores paranormales, el matrimonio de los estadounidenses Ed y Larraine Warren. Tan bien presentadas fueron esas dos primeras entregas, sobre hechos reales, aunque con locaciones y no en sitios reales, que se generó una especie de seguidores del cine de culto para lo que algunos llamaron el “Warrenverso”, un mundo en sí mismo.

Así, por estos días se estrenó la octava entrega y que mantiene la secuela, con el filme “The Conjuring: The Devil made me Do it” y que, llegará a nuestro país, probablemente como “Expediente Warren: Obligado por el demonio”.