Como en cada una de las ciencias, en la parapsicología hay preceptos que resultan clave para entenderla mejor. Así, las manifestaciones del factor parapsicológico llamadas extrasensoriales son una base importante y son tres, bien diferenciadas: clarividencia, precognición y telepatía. También se los conoce como "subjetivos", puesto que se manifiestan en la estructura psíquica de las personas que intervienen en el fenómeno, pero no afectan al mundo exterior.

Clarividencia

Clarividencia es el conocimiento cierto de un hecho contemporáneo obtenido por vía extrasensorial. Si alguien, en este momento, dijera que se incendia un conocido monumento de la ciudad, vamos hasta allí y se observa que está en llamas, esto es clarividencia: el conocimiento del hecho llega por vía extrasensorial. Se trata de un acontecimiento contemporáneo y, además, de un objeto inerte: un monumento.

Los fenómenos extrasensoriales se manifiestan en la estructura psíquica de las personas.

Hay un ejemplo famoso: el de Emannuel Swedenborg, filósofo, místico y clarividente nacido en Estocolmo (Suecia) el 29 de enero de 1688 y fallecido en Londres el 29 de marzo de 1772. Swedenborg solía hacer viajes a una localidad situada a 80 kilómetros de la capital sueca. Se retiraba allí en actitud mística. En 1650, en un determinado momento y a 80 kilómetros de distancia, Swedenborg dice: "Hay un incendio en Estocolmo". Luego, comienza a relatar los hechos. Señala que el incendio se intensifica, que ha tomado la manzana de su casa y avanza. De repente se tranquiliza y afirma: "Bueno, lo apagaron a tres casas de la mía...". A los pocos días (no había entonces comunicación inmediata) se entera de que existió tal incendio, devastó una gran parte de Estocolmo y fue apagado, exactamente, a tres casas de la suya.

Precognición

La precognición es el conocimiento cierto de un hecho futuro obtenido por vía extrasensorial, imposible de determinar a través del razonamiento, la deducción o la inferencia lógica. No hay que confundir hechos de deducción de lo inconsciente con acontecimientos precognitivos. El psiquismo profundo posee un gran talento para resolver y deducir cosas.

.

La precognición hay que entenderla como una forma extrasensorial que permite extenderse hacia el futuro permitiendo el conocimiento fragmentario de aquello que acontecerá. Del mismo modo que sabemos qué sucederá a través de la lógica y el razonamiento (si hoy es miércoles, pasado mañana será viernes), puede saberse qué pasará pero a través de un hecho parapsicológico. Precisamente, la precognición.

Telepatía

Telepatía es la transmisión de un contenido mental de una persona a otra por vía exclusivamente extrasensorial. El término proviene del griego "tele" (lejos) y "phatos" (dolencia, sensación) y fue creado por Frederic William Henry Myers (1843/1901), autor del célebre "Phantasms of the livings" (1886) y uno de los fundadores de The Society for Psychical Research, creada a fines del siglo XIX por un grupo de hombres pioneros en el estudio de lo parapsicológico, que por vez primera consideran a estos fenómenos como algo propio de lo humano., nada de espíritus de los muertos ni de seres del Más Allá.