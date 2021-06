El mundo de lo paranormal suele ser apasionante y tiene un nutrido público en todo el mundo, y en este particular sitio, los ovnis son uno de los temas más frecuentados por sus fanáticos.

En esta ocasión, la policía de Gales logró filmar con una cámara térmica un extraño objeto volando a alrededor de 170 kilómetros por hora, por medio de un helicóptero.

Las imágenes fueron publicadas por la policía de Gales y muestran al objeto moviéndose sobre el Canal de Bristol. En el video se ve al ovni volando contra el viento mientras parece viajar a alta velocidad. Fue rastreado por la cámara térmica FLIR del helicóptero de la policía cerca de St Athan, alrededor de las 9 pm el 17 de septiembre de 2016.

Ahora se reveló el documento completo a raíz de una solicitud de un ex policía convertido en investigador de ovnis, Gary Heseltine. Después de una batalla prolongada para obtener respuestas a sus preguntas, le pidió al gobierno del Reino Unido que finalmente aclare lo que sabe sobre los ovnis.

NPAS South West tuiteó en ese momento que el objeto no fue detectado por el control de tráfico aéreo local, y se describió como “caliente” mientras viajaba contra el viento, lo que significa que es poco probable que sea un globo o una linterna.

Volaba a una altura de 300 metros y solo fue visible cuando los policías lo notaron en la cámara térmica, que estaba siendo usada para controlar a los aviones que se dirigían al aeropuerto de Cardiff.

Parte de las imágenes captadas por la policía de Gales (Captura de video).

El encuentro duró alrededor de ocho minutos y las imágenes muestran que la cámara cambia de configuración, cuando la policía intenta identificar los extraños fenómenos.

Los policías también dijeron en un tweet en 2019, más de tres años después, que “un dron es posible, pero no pudieron seguirle el ritmo, por lo que tendría que haber sido muy rápido”.

Gary Heseltine sostiene que "no estamos solos" (Twitter).

Heseltine intentó obtener las grabaciones de audio desde el interior del helicóptero policial junto con un mapa de los movimientos del objeto, pero esta información no se difundió.

“Se trata de imágenes verificadas de FLIR de helicópteros de la policía que muestran un objeto que no se ve a simple vista, pero que se ve claramente en el espectro infrarrojo. Se mueve contra el viento, por lo que no es un globo, ni emite ninguna señal de calor que indique un sistema de propulsión“, le dijo a The Sun Online.

“Mis solicitudes de libertad de información fueron bloqueadas en gran medida por las autoridades policiales, y creo que hay mucha más información sobre este evento que aún no se ha publicado”.

Cabe destacar, que el ex policía pasó seis años trabajando con la policía de la Royal Air Force, 24 años con la Policía de Transporte Británica y lanzó una base de datos nacional para avistamientos de ovnis para policías, antes de retirarse de la fuerza en 2013 para centrarse en su investigación OVNI.

Ovnis: informe del Pentágono

El episodio se produce mientras el mundo espera la publicación del muy esperado informe OVNI del Pentágono, un expediente sin precedentes de la inteligencia de Estados Unidos.

Descartados como teoría de la conspiración durante décadas, los exfuncionarios de defensa de Estados Unidos, los políticos en ejercicio y los expresidentes Barack Obama y Bill Clinton han reconocido que algo inusual está sucediendo.

Ahora, a menudo conocidos como UFO (fenómenos aéreos no identificados), se preguntan si los objetos capturados en la película son drones superavanzados, tecnología militar secreta, engaños y trucos de cámara, o quizás incluso extraterrestres.