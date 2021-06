Por Marcelo Peralta Martínez

Situado sobre un astroblema, el montículo de la Serpiente es la creación natural más llamativa en todo el planeta Tierra, y no sólo por su forma única sino también por las historias que de allí surgen. ¿Es una serpiente o apenas tiene similitudes? Su existencia y desarrollo aun hoy son un misterio. Por lo tanto, esta figura que sigue la curvatura de la tierra sobre la que se apoya, con la cabeza colocada en la proximidad de un acantilado cerca de un arroyo y al parecer con la boca abierta, mientras se abalanza sobre una figura ovalada, que pueden representar un huevo que podría ser un extraño "mensaje" del Universo. Si bien la silueta podría tener similitudes a túmulos ubicados en Escocia, la misma es completamente un acertijo todavía, a pesar del tiempo que pasó desde que fue descubierto. ¿Dónde queda? ¿Cómo se dio su origen? ¿Fue construida por nativos? ¿Es parte natural de la geografía o algo diseñado por el propio universo y sistema solar? .



¿Desde cuándo se conoce, qué es y dónde está?

El Gran Montículo de la Serpiente es un gran geoglifo prehistórico ubicado en la meseta del cráter Brush Creek, en el condado de Adams, estado de Ohio, en los Estados Unidos. Y el terraplén fue descubierto en 1846, por los exploradores Edwin Davis y Ephraim Squire. En total cuenta con 411 metros de largo, 6 de ancho y 1,2m de altura, lo que la convierte en el mayor montículo-efigie del mundo, siendo un perfil zoomorfo exquisito. Estudios del lugar y otros investigadores pudieron determinar que allí no hay restos humanos enterrados, por lo que cualquiera sea la cultura que lo habitó, no utilizó estas tierras como cementerio. Por otra parte, Clark y Marjorie Hardman publicaron en 1987 un estudio que indicaba que la zona ovalada, en la parte frontal de la cabeza de la serpiente está alineada perfectamente con el solsticio de verano. Mientras que años después el experto William F. Romain afirmó que existen sobre la base de las curvas alineaciones con la Luna. Por su parte, Cameron y Fletcher sostienen que los anillos de la serpiente están alineados con los solsticios y los equinoccios sobre una base anual. Al mismo tiempo, se cree que el montículo pudo haber sido diseñado para alinearse con el modelo astronómico de las estrellas que componen la constelación del Dragón, uniéndose en forma perfecta en su centro geográfico para la ubicación de la que en tiempos antiguos era Alfa Draconis (Thuban) también llamada la Estrella polar. Por último se creen que el lugar tiene 5 mil años de antigüedad. . ¿Es una criptoexplosión? Ya en 2003, investigadores de la Universidad de Glasgow, Escocia, junto a un grupo de geólogos dieron una hipótesis: este lugar está situado en una meseta que se caracteriza por una estructura con criptoexplosión, es decir una explosión criptovolcánica que sería la causa que le dio forma al fenómeno. Cabe señalar que desde hace años, esta denominación mutó a lo que se conoce como cráteres por meteoritos y otros cuerpos celestes. Esta investigación arrojó como resultado que, por la caída de un inmenso meteorito, se produjo la citada figura de la que creen tendría 286 millones de años de existencia. En tanto, diferentes versiones hablan de una zona “sagrada”, y otros sostienen que sus rasgos son apenas una mera coincidencia de características geológicas inusuales similares al cuerpo de una serpiente. Un misterio que todavía sigue siendo materia de investigación. NATIVOS AMERICANOS LAS CREENCIAS DE LOS INDIOS CHEROKEE

La cultura Cherokee asocia el montículo con la leyenda de los Uktena, una gran serpiente con poderes sobrenaturales. Investigadores sostienen que quizás alguna serie de etnias americanas crearon una especia de santuarios totémicos ya sea como parte de sus creencias o bien para protegerse durante las guerras. Según los expertos, el misterio surge socialmente desde la antropología, arqueología y etnología. Así las cosas, los expertos señalan que además de los Cherokee, otras dos culturas indígenas podrían estar involucradas de la prehistoria. Una de ellas es la Adena, que tuvo su desarrollo y apogeo desde el 1000 a.C. hasta el 100 d.C. En tanto, podría haber sido la población Fort Ancient la que construyo a la serpiente, muchos entre el año 1000 y el 1750. Aquí, surgió una prueba que data de radiocarbono en los fragmentos de carbón que posee el lugar. De esta manera, los restos de carbón halladas mediante perforaciones tendrían una antigüedad asociada a los años 400 a.C. y los 80 d.C. Tras estas investigaciones, el caso aun no fue resuelto, pero la serpiente allí está, y nadie sabe como presenta una forma tan perfecta como misteriosa.