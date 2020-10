Por Marcelo Peralta Martínez

@marceloperaltam

Horror y conmoción. Una experiencia escalofriante. El terror se adueñó del lugar y de quienes vieron las imágenes. Esta insólita situación quedó registrada por dos empleados del cementerio de La Plata, quienes, infundidos de profundo pánico, decidieron dejar registro de lo que estaban viviendo.

Todo ocurrió el pasado 4 de octubre y en el video grabado por los trabajadores se escuchan ruidos extraños y gritos escalofriantes. Si bien ellos no saben si fue La Llorona, un fantasma o un alma en pena, están seguros de que no fueron humanos quienes allí estuvieron aquella noche.

Detalles de un evento paranormal sin precedentes que causó pánico entre propios y extraños.

Estremecedor registro

Las imágenes fueron tomadas en plena oscuridad y apreciando el típico ruido ambiente. Mientras la cámara va de un lado a otro comienzan a escucharse impactantes gritos, y más tarde, ruidos extraños. Los desgarrados sonidos parecen ser emitidos por una mujer, que con dolor o gran pesar reclama algo.

"Escucha, escucha", dice uno de ellos y si bien está lejos de su posición, el audio se encuentra notoriamente en el mismo terreno que los trabajadores. "Escuchá, bolu…", se escucha decir con profundo temor a la persona que está grabando las imágenes mientras larga una serie de insultos emitidos desde el terror.

Al cabo de varios segundo de un silencio escalofriante, el trabajador dice "otra vez, la con… de mi hermana bolu… " y luego confiesa en completo estado de shock: "Quién carajo me manda a venir a tener este laburo". En esos momentos, el hombre nunca dejó de apuntar con su teléfono celular hacía la inmensidad de la necrópolis platense, con el fin de captar la aterradora situación en todo su esplendor.

Los alaridos son espeluznantes, aunque no parecen ser los clásicos lamentos de La Llorona, quien, según cuenta la historia, se dice que mató a sus hijos ahogándolos y por eso, muy arrepentida, por las noches los busca en rutas, pueblos, ríos, ciudades y cementerios aterrorizando a quienes se topan con su escalofriante presencia y escuchan sus sollozantes lamentos.

¿Qué pasó?

El video dura apenas un minuto y desde el segundo 16 se escuchan estrepitosos relatos. Especialistas indicaron que podría tratarse de La Llorona, pero también de otro tipo de manifestación paranormal, aunque de todas formas queda la duda de saber qué pasó allí esa noche.

Los cuidadores no lo podían creer, y no descartan que se trate de un animal, un bebé o una presencia del más allá. Por último, se supo que en la zona no es la primera vez que se toman este tipo de registros. ¿Qué pasa en el cementerio? ¿Quién no logra descansar en paz? El misterio será por ahora la única respuesta.

Oscura necrópolis: la ciudad de los muertos

La curiosidad hace que el cementerio de La Plata y la ciudad tengan el mismo trazado urbano. Allí, muchas son las historias paranormales que existen pero hay una que cuenta sobre "la momia". Se trata de Matías Behety, un poeta enterrado allí en 1902.

Este, era oriundo de Montevideo ( Mayo de 1849) sufriría una tuberculosis pulmonar que arrasó con su vida. Cómo tenía una enfermedad infecciosa, al parecer, por el ácido que le aplicaron por la tuberculosis quedó momificado y el tratamiento con cal que se le dio a su cuerpo por la enfermedad hizo el resto. Fue enterrado en el cementerio de Tolosa y luego trasladado a La Plata.

En ese viaje, los encargados de la mudanza vieron que un cajón estaba abierto y al mover la tapa notaron que el cuerpo estaba momificado. Fue llamado "El Santo popular" luego que quien estaba a cargo del cementerio platense colocara a la momia en la iglesia de la necrópolis. Creían que emitía luz y que movía los dedos, por eso volvió a ser enterrada.

En ese lugar está enterrada "La Momia".

M.P.M.