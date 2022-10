Cuándo alguna persona tiene una enfermedad o síntoma que lo molesta en cuánto a su salud, acude a un médico matriculado en su gran mayoría, pero no en todos los casos se llega a una cura por el método científico, por lo que existen otras ramas que ayudan a sanar a una persona, como el caso de los curanderos, el reiki, y un nuevo método es el Body & Soul, como así también las intervenciones energéticas. Marcela Ciappini, terapeuta y capacitadora, en lo relacionado con el manejo de energías, habló con Crónica y contó sobre el método de curación que utiliza en las personas y sobre la importancia de la implicancia de las energías en la vida cotidiana de las personas. Ciappini estuvo presente en la primera “expo kármica” referente al conocimiento holístico de Latinoamérica.

Nueva técnica de curación

Marcela contó que antes realizaba yoga y daba clases, pero notó que no solo daba clases normales de yoga como lo hace la mayoría, sino que comenzó a vincularlas con sus conocimientos en el ámbito de energías personales y universales, por lo que dejaba de ser el yoga “normal”. Al observar esta característica, decidió crear el Body & Soul, que es una actividad física en conciencia. Esta técnica trata de intervenciones energéticas, que utiliza la propia energía de la persona que necesita ayuda, para básicamente autoayudarse. “Es la capacidad de cómo mover la energía y cómo trabajar con la energía al servicio de que alguien pueda desbloquear algo”, indicó Marcela. “El resultado tiene que ver también con la creencia de la persona que se está haciendo la intervención”, añadió.

Ciappini destacó además, que este manejo de energía es en conjunto, es decir no solo es que ella apoya las manos en las personas como si fuese magia y todo pasa, sino que es una sumatoria de factores y la creencia principalmente de la persona que hace que todo el método implementado funcione a la hora de movilizar energías para una mejora. La ex maestra mencionó que para aquellos que siempre buscan una respuesta lógica en lo aprobado por la ciencia, este método no solo queda en lo esotérico, sino que tiene una explicación de física cuántica. “Sí, la energía se mide en el campo electromagnético, se mide en Hertz”, agregó.

La pandemia y un cambio de forma de vida

Relacionado con la energía, en plena pandemia, las bases científicas demostraron que la frecuencia vibracional a nivel mundial había cambiado, y disminuído, esto no significa que sea ni bueno ni malo, sino que cambió la forma en la que estaban y se movían las personas.

En lo particular, Ciappini mencionó que respecto a la cuarentena por coronavirus pensó “somos un inconsciente colectivo parado para ver qué hacemos con esto si vamos otra vez a lo negativo o nos ponemos las pilas y vamos todos para un mejor planeta”. En ese momento, la profesora realizó un taller que publicó en su canal de Youtube de forma totalmente gratuita, en donde a lo largo de 10 días las personas podían trabajar sus energías, ya que comenzó a recibir una cantidad de mensajes impensados de personas de todo el país para poder sentirse mejor en un momento que pocos sentían sin rumbo.

En los cursos y talleres, Marcela explica las técnicas para que las personas logren encontrar el camino más adecuado para cada uno en cuanto a manejo de energía. “Lo más importante es que cada uno pueda activar la propia energía, o sea, todos tenemos un ser adentro que es sabio, y ese ser sabio mío, no es el mismo que el tuyo, entonces lo que a mí me conecte con la sabiduría quizás no es lo mismo que te conecta a voz a mí me gusta siempre dar abanicos”, indicó a Crónica.

Lo que tiene la práctica, es que se obtiene un conocimiento acorde a cada persona y que sirve para toda la vida, es decir que no es necesario asistir a un tercero si uno logra encontrar un punto de manejo de energías.

Energíasa modo de curación

La terapeuta y capacitadora indicó que tuvo varios casos en los que por medio del control de las energías las personas pudieron salir de situaciones de salud extremas, y uno de esos casos fue la enfermedad de su madre. Referente a la labor que realiza, mencionó que esto no significa que la medicina es mala y la técnica de manejo de energías buena, o viceversa, sino que estas son complementarias y se necesitan mutuamente, mientras el paciente siempre cree en ella, claro está. El manejo de energía y el control que tiene en las personas es mucho más fuerte del que podemos llegar a comprender o creer. Además, cada persona cuenta con una generación de energía única que puede afectar a todo su entorno sin darse cuenta de ello, ya que no se tiene control.

Absorben energías, personas que restan

Las personas no solo emanan energía, sino también que muchas otras absorben, a veces sin darse cuenta, pero en su gran mayoría es de forma consciente. Cuándo en una relación de dos personas existe una lucha de poder, la energía se ve de una forma mucho más fuerte y activa. “Cuándo hay una persona con una característica intimidadora que hace que el otro se ponga sumiso o distante, comienza a absorber energía del receptor para ponerlo en un lugar de sumisión, ya que lo termina agotando”, dijo Marcela.

Relaciones enérgicas con las personas

¿Qué hacer para que una persona intimidante no robe energía? Una de las técnicas que nos contó Ciappini que se puede implementar, es comenzar a ver a esa persona, que comienza a molestar nuestro estado de tranquilidad, con amor. “A esa persona le está pasando algo internamente, tiene algún miedo o culpa”, por lo que la forma de mantener alta la vibración enérgica que se tenía ayudaría a dos cosas, que esta persona no absorba energía y que el estado vibracional de energía alta del otro individuo ayude a un cambio en el que se encuentra en negativo.

Cambiar las vibraciones

“Si yo puedo ver los vínculos a las experiencias como si fuesen todo el tiempo, posibilidades energéticas y conscientes de evolucionar y mejorar la energía, es maravillosa la vida” porque las relaciones de las personas serían mucho más espontáneas y fructíferas. Claro está, que este entendimiento es todo un proceso que empieza, por lo particular, en el entendimiento de energías propias, para luego aplicarlo con terceros en el día a día y así poder notar la diferencia en el modo de vida.

El papel clave del aura

La mayoría de las personas siempre busca encontrar el estado óptimo de ánimo, como así también de energía física para dar el cien por cien. Para esto, es preciso entender que el cuerpo no es solo un cuerpo físico, sino que, en realidad, estamos conformados por diferentes planos: el físico, el energético, el emocional, el mental y el espiritual.

Los chakras son ciruclos energéticos de cada persona

El que tiene que ver con el aura es el plano energético. El aura tiene propiedades que se comparten con todas las auras (color, luminosidad, forma, claridad) y otras que son propias de cada uno de nosotros (vibración y frecuencia). Estas últimas tienen su propia frecuencia de vibración. Es decir: cada persona tiene su propia característica energética. Cabes destacar, que en el Aura de cada persona Estas últimas tienen su propia frecuencia de vibración. Estos chakras emiten diversas energías, que cambian según el estado en que se encuentre la persona, ya sea que esté saludable, enferma, contentos, tristes, enojados, agradecidos, entre muchos otros estados, lo que se ve reflejado luego, en el estado y color de aura.

Los colores del aura pueden ser rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo, violeta, rosa, dorado, gris, blanco, marrón, negro o plateado. Cada color tiene un significado: azulenfermedad crónica; violeta: desarrollo espiritual, entre otros