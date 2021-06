El equipo de Crónica realizaba una nota dentro de una fábrica abandonada en la localidad de Zapiola, Lobos. En un determinado momento el cronista en la zona se predispone a hacerle algunas preguntas a los vecinos y es justo en ese momento en donde sucede lo inesperado. Mira el vídeo.

El equipo de Crónica HD llegó a la zona noroeste de la provincia de Buenos Aires para corroborar la historia de una “ Fábrica embrujada”, en donde los residentes del barrio denuncian constantes actividades paranormales.

.

Mientras transcurre la cobertura, el periodista se dispone a entrevistar con aquellos vecinos que se acercaron hasta el establecimiento por la presencias de las cámaras del canal.

Es justo en ese preciso momento en donde se logra escuchar un grito perturbado que dejó atónitos a los periodistas en el piso. De hecho, deciden repetir el momento en donde se escucha el alarido “paranormal” y se vuelve a escuchar con nitidez.

.

Incluso, el sonidista del programa al ser consultado si ese ruido que se oyó era real, este confirmó su veracidad y negó haber alterado siquiera el audio que se escuchó en la “fábrica embrujada”.

“Muchachos pueden venir a ver la consola, que ese sonido no está puesto. Yo no les voy a jugar con algo así. No me da el tiempo y además desde que me fui del aire me siento cansado y me duele la frente”, aseguró.