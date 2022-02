Imposible de comprender, pero aparentemente real. Hace apenas 10 días los medios de prensa de Tucumán publicaron una increíble noticia que hacía referencia a la presencia de seres malignos que atacaron la casa de una familia de la localidad de Acheral, Departamento de Monteros.

Sumergido en el pánico, llamaron al 911 y al llegar el personal policial constató que el episodio de violencia continuaba, aunque no pudieron determinar desde dónde se originaba el ataque, ni quien o qué lo efectuaba. Ante este panorama, los dos agentes se dispusieron a recorrer todo el área, pero no encontraron nada, hasta que los piedrazos volvieron a arreciar, con ellos como testigos.

Los medios de prensa local se hicieron eco del caso y entrevistaron a los uniformados, testigos de fenómeno. ¿Qué pasó? ¿La casa está embrujada? ¿Pudo haber sido la aparición de un espectro violento? Algo es seguro: Ni los integrantes de la familia atacada, ni los dos agentes olvidarán así nomás aquella noche, ya que según dijeron, el temor vivido no se compara con nada de lo experimentado hasta el momento.

La oficial de policía provincial que trabajó en el lugar, explicó que empezó a rezar y hasta llegó a pedirle a Dios que la violencia cesara, después de asistir a un evento nunca visto por ella, y sin precedentes para los protagonistas. La mujer policía, que cumplía con su guardia en la comisaría de Acheral, en la mencionada provincia, fue quien había recibido el llamado de urgencia de parte de los afectados. Explicó que en el mensaje le dijeron: “Nos están atacando. Están lloviendo piedras sobre nuestra casa”.

Ante esta situación, la oficial pidió refuerzos, pero estaba disponible su esposo, también agente policial de Tucumán, y ambos fueron hasta el lugar en un patrullero, donde serían testigos del hecho sin precedentes.

“Nos tocó vivir una situación de mucho miedo. Se trata de una familia del pueblo que vive sobre la ruta. Constantemente decían que por las noches, entrada la madrugada, les arrojaban piedras al techo. Yo estaba de guardia sola y en ese momento llamaron así que fuimos sólo los dos. Recorrimos todo el terreno con linternas, mirando y creyendo que a lo mejor eran personas que molestaban a esa familia, lo que desde ya parecía extraño porque generalmente, a las 2.30, la gente en el campo ya descansa”, indicó la mujer policía durante la reciente transmisión del programa “ Tucumán Paranormal”, medio especializado en fenómenos esotéricos.

“Nos quedamos en el lugar más o menos unos 15 minutos: conversamos con los dueños de casa haciéndoles preguntas, en el hogar no había gatos y en las viviendas vecinas viven gente adulta nos dijeron. Descartamos que sean niños o jóvenes los que arrojaban las piedras al techo de esa casa”, aclaró la agente.

De todas formas, lo peor estaba por ocurrir, según el relato de la oficial: “Antes de retirarnos volvimos a recorrer por afuera el lugar. No había nadie, solo se escuchaban los ladridos de perros de la zona. Hasta ahí todo estaba en total tranquilidad, pero fue en un instante en que empezó una lluvia de piedras. Los animales se pusieron nerviosos y nos refugiamos en una galería de la casa.

Fueron los minutos más largos de mi vida, el ruido era estremecedor. Fuese lo que fuera, nunca cesó de tirarnos piedras, que parecían enormes por cómo caían sobre el techo. Todos estábamos asustados: iluminamos con las linternas y venían de todas direcciones” remarcó la mujer. Víctimas de esta situación y casi en shock por el pánico, la mujer policía no salía de su asombro: “Fue aterrador lo vivido y terminé de creer que lo que producía eso no eran personas, porque anduvimos todo el terreno y jamás vimos a nadie. Entre las piedras le pedía a Dios que no nos golpeara, nada más. Fue terrible. Nos retiramos del lugar diciéndole a esta gente que lleven un cura para bendecir el lugar. Me fui con mucho miedo y preguntas sin respuestas”, terminó diciendo.

Conclusiones

Expertos en la materia no pudieron determinar realmente que fue lo que pasó aquí, ni mucho menos el periodismo que, desde los diferentes medios locales sumergidos en la curiosidad ante la novedad intentaron de todas formas posibles encontrarle una explicación, lógica o no, a todo lo revelado hasta aquí.

Así las cosas, nadie pudo comprobar nada de lo sucedido, pero los relatos de la familia víctima y de los agentes que se hicieron presentes en el lugar, únicos testigos presenciales de los hechos, determinaron que algo extraño se apropio de la vivienda, y porque no de la zona, sin ser visible, pero siendo totalmente perceptible debido a la violencia que cargaba en sus contactos. FUENTE: eltucumano.com.ar

VARIOS CASOS...

En noviembre pasado, Tucumán también fue noticia por un llamativo episodio. Según se informó, una mujer visitó la tumba de su hermano y allí notó que la tierra se movía.

Esta situación fue advertida por Alejandra Gómez, la testigo, quien en sus redes sociales subió fotos y videos de la tierra removida, en momentos que se acercó para dejarle un presente a su difunto pariente, que descansa en el cementerio municipal de Cochucal.

Para su sorpresa, la mujer indicó inexplicablemente que: “La tierra de la tumba se destapó y se volvió a cerrar”. Y enseguida agregó: “Me senté en su tumba y agaché la cabeza, y vi de repente que se movía la tierra, se destapaba y se volvía a cerrar... No tuve miedo, sólo me quedé impactada, le hice ver a otro señor que estaba ahí, como buscando alguien más que viera”.



Tras revela resos sucesos vividos, Alejandra recibió muchos comentarios de apoyo, mientras que otros le indicaban que eso era porque su hermano estaba en contacto con ella, pero también fueron varias las personas que señalaron que la historia era falsa, y que el movimiento de esa fracción de tierra podría darse por la presencia de animales, como podría ser un sapo, o bien todo tipo de bichos que allí pueden residir, como roedores, vizcachas, topos o quirquinchos.

Cabe señalar que en el cementerio del Timbo Nuevo, también ubicado en Tucumán, fue elegido, no solo por quienes lo visitan sino también por expertos en este tipo de casos, como uno de los lugares más “fuertes” en donde ocurren diversos hechos sobrenaturales, en los que los sucesos sorprenden a propios y extraños, aunque nadie le puede encontrar una explicación científica a los diferentes casos registrados con el correr de los años en la región. FUENTE: Tucumán Paranormal.