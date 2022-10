Al final, se trata de creer o reventar. Sin embargo, cada vez existen más registros que parecen comprobar la presencia de fantasmas o entes por fuera del plano terrenal. En esta ocasión, un hombre captó un fenómeno paranormal mientras cumplía su jornada laboral en un aterrador edificio en construcción.

Si bien hay personas que disfrutan de los sucesos paranormales, a la gran mayoría de la gente le aterra la idea de cruzarse con un espíritu o alguna actividad extraña. No obstante, todos los días se conocen nuevas anécdotas que rápidamente logran poner la piel de gallina a los más asustadizos y retrucan a los descreídos.

Sin lugar a dudas, este trabajador integraba parte del segundo grupo al que no le apetecía la idea de tener contacto con alguna energía inexplicable y ¿oscura?, pero uno no sabe cuándo puede recibir una visita. “Lo quiero grabar ahora para que me crea la gente, esto nunca me había sucedido”, comenzó en su impactante filmación.

Las imágenes no tardaron en impactar a centenares de usuarios, que tampoco pudieron entender por qué sucedían esos hechos en un edificio abandonado, donde solo accedía el personal que trabajaba en las obras de construcción. ¡Mirá el aterrador video que circuló en las redes sociales!





Actividad paranormal en edificio abandonado

Todo comenzó cuando el obrero se encontraba en su jornada de trabajo y, al quedarse solo, empezó a escuchar fuertes ruidos inexplicables que provenían del sótano. No tardó en alertarse por el misterioso suceso, ya que si supuestamente nadie se estaba allí, ¿quién generaba ese estruendo?

Fue allí cuando decidió comenzar a grabar un video para demostrarle a sus compañeros el horror que se vivía en el edificio. Con la cámara en mano, bajo las escaleras y capturó el espeluznante suceso: una puerta de madera se abría y se cerraba sola de forma violenta, una y otra vez.

“Como mierd... puede ser que no haya nada, es la tercera vez que suena y no hay nada”, explicó angustiado, tras tener uno de los sustos más grandes de su vida. En seguida decidió entrar a la habitación vacía y el ruido cesó. Sin embargo, sostuvo que esto le ha sucedido en ocasiones anteriores y tampoco puedo explicar el motivo.

¿Acaso lo visita un espíritu? ¿O es un video armado para asustar a los demás? Lo cierto es que las impactantes imágenes que difundió el sitio web “La Mega” le helaron la piel a cientos de usuarios.