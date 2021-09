Un video realmente aterrador grabado en México parece mostrar el rostro de una entidad fantasmal que surge de repente detrás de una chiquita mientras ella se desliza desprejuiciadamente por un tobogán.

Según informa el medio digital News.com.au, que replica Mundo Esotérico Paranormal, Blamkhaa Hernández grabó el video mientras su esposo e hija jugaban en un parque del municipio San Nicolás de los Garza, Estado de Nuevo León, México, en julio pasado.

Días después lo subieron a Facebook, buscando una explicación que les hiciera entender lo que habían grabado, sin siquiera darse cuenta, ya que el video muestra, mientras su hija desciende por el tobogán, una cara de aspecto aterrador en la oscuridad y en lo más alto del tobogán, que desapareció poco después.

Blankhaa insistió en que su familia eran las únicas personas en el parque en ese momento y, como tal, no puede explicar qué podría ser el extraño rostro fantasmal. Su publicación se viralizó enseguida, con internautas ofreciendo todo tipo de teorías sobre el origen de la cara extraña.

Y si bien no es la primera vez que se filma un video en el que aparece una entidad fantasmagórica, el fenómeno no deja de sorprender a propios y, obviamente, a extraños. Algo parece seguro, el video no parece haber sido retocado o trucado, pero la imagen tan nítida de la entidad entonces es aún más cruenta y terrorífica. De la misma manera que aparece y desaparece, ante los atónitos que lo vieron.

El video fue publicado el pasado 15 de julio y ya consiguió más de 3.000 comentarios y otros miles y miles de producciones, por lo que se convirtio en uno de los videos más visto recientemente en México, provocando pánico y polémica.

Algunos usuarios aseguraron que el video es verdadero y se trata de algún tipo de entidad sobrenatural persiguiendo a la niña. Expertos en la materia recomendaron acudir a un profesional, o en todo caso, realizar una limpieza espiritual a su hija para evitar que la entidad le pueda provocar daños físicos. Pero otros internautas se mostraron mucho más escépticos, y aseguraron que se trata de un claro montaje para ganar seguidores o volverse viral.

