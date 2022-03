La cruenta invasión de la Federación de Rusia a Ucrania, que se está cobrando cientos de vidas de civiles inocentes, había sido anunciada por varios videntes desde siglos atrás. Entre los principales videntes que preanunciaron la guerra comenzada por las fuerzas de Vladímir Putin se encuentran dos notables como Baba Vanga y Nostradamus, pero no solamente ellos.

El astrólogo francés Michel de Nôtre-Dame, para todos “Nostradamus”, había anunciado el enfrentamiento bélico y una posible tercera guerra mundial para 2022. En su famoso manuscrito, el hombre escribió que “la cabeza azul hará que la cabeza blanca dañe en tal grado que el bien de Francia para ambos será de tal magnitud y alrededor de la Gran Ciudad, habrá soldados alojados en campos y suburbios”.

Los intérpretes de dichas escrituras asocian la predicción a la invasión de un territorio europeo que desataría una matanza por poder. En la línea de las visiones del Nostradamus, se detalla el atentado a las Torres Gemelas de Nueva York en 2001 y la aparición del líder nazi Adolf Hitler como un despiadado líder. Pero no es el único en la lista de las profecías.

Nostradamus predijo que el tercer anticristo aparecería durante esta época.

Baba Vanga, la vidente ciega (vaya paradoja), que ha sido una de las más eficaces, mencionó que en una de sus visiones observó que el líder Vladímir Putin tendrá un plan maquiavélico para que Rusia prevalezca y se amplíe en cuanto a su territorio.

En este caso, Vanga especificó que no pasarían muchos años para que el líder que atacaría a otros países y sería el culpable de matar vidas inocentes, para lograr apoderarse del mundo. Las palabras de la profeta fueron: “Todo se derretirá, como si fuera hielo, solo uno permanecerá intacto: la gloria de Vladímir, la gloria de Rusia. Nadie puede detener a Rusia. Todos serán quitados por ella del camino y no solo serán guardados, sino que también se convertirá en el señor del mundo”.

Las predicciones de la mística, clarividente y herbolaria búlgara, Baba Vanga, se las mencionó al escritor Valentín Sidorov en 1979.

Profecía del ataque

Desde que comenzó la pandemia del Covid-19, Mhoni Vidente, se hizo conocida por salir en las redes sociales y canales de comunicación de ella en diversas plataformas, en las que habló sobre lo que sucedería en el mundo y qué pasaría. Es una de las personalidades con más presencia en la televisión mexicana, y en enero pasado realizó predicciones sobre los ataques de Rusia a Ucrania.

.

En una declaración que se transmitió en vivo, el presidente ruso era “el tercer anticristo”, como sucesor de Napoleón. En su declaración, Mhoni citó que una guerra oculta estaba por vivirse para apoderarse del litio, que está en la mira de China. De acuerdo con la pitonisa, la guerra de Rusia contra Ucrania no acabará. Incluso, catalogó a Putin como el anticristo. "Nunca empieces una pelea si sabes que la vas a perder. Esta ya no es una predicación, aquí empieza la tercera guerra mundial. Acaban de mandar 1.000 soldados de Estados Unidos, de la OTAN, están en Ucrania. La carta de la torre indica que Vladímir Putin quiere controlar todo. Rusia llegará a Cuba y Venezuela con todo el armamento y misiles. El que viene ganando la guerra es Rusia, y será muy violenta. Ellos están peleando por litio, “el nuevo oro”. Es el ego, el poder, el presidente ruso es el diablo en persona. Esto no tardará en explotar", informó la vidente.

En la tirada del tarot, Mhoni Vidente sacó la Carta del Juicio y la ligó a Cuba, Venezuela, Nicaragua, Colombia y Chile.

Más de Nostradamus

A pesar de que estas tres personas coincidieran en la guerra Rusia-Ucrania para el 2022, Nostradamus predijo muchas más cosas para este año. Existen cuatro grandes predicciones, y son: La primera, la guerra del cambio climático. Según mencionan los expertos, el francés advirtió sobre esos cambios, la falta de agua, el crecimiento sostenido del hambre en el mundo y la posibilidad de que se desate una guerra entre dos países.

La segunda es la caída de la Unión Europea. “Templos sagrados del tiempo romano rechazarán los cimientos de su fundación”, resalta el vidente en sus escritos. El Imperio Romano de la Antigüedad había unificado bajo un solo mando casi la totalidad del continente y designaba al Mar Mediterráneo como Mare Nostrum (Nuestro Mar). Pero todo alguna vez llega a su fin y el Imperio fue arrasado por los pueblos germánicos. Herencia de aquel pasado puede ser esta Unión Europea (UE), a la que algunos ven decaer tras la partida del Reino Unido. ¿Realmente colapsará en un tiempo cercano?.

Según su profecía, el mundo vería la irrupción del tercer anticristo.

El tercer punto que destaca Nostradamus es “La muerte de un gran líder”. Escribió: “La muerte repentina del primer personaje, será cambiado y pondrán a otro en su reino”. ¿Qué pasaría si se tratara del presidente de Estados Unidos, Joe Biden? El estadounidense tiene 72 años y durante la campaña electoral muchos se preocuparon por su estado de salud. Su vice, Kamala Harris, es afrodescendiente y se ubica hacia la centro-izquierda del partido Demócrata. Ese sí que sería un golpe para la política mundial.

¿Otros grandes líderes? El ruso Vladímir Putin o el chino Xin Jin Ping. Pero con la invasión de Rusia a Ucrania, varios fueron los avisos de los soldados en que la vida de Zelensky, que hasta hace poco tiempo no era más que el mandatario ucraniano y cómico, hoy se convirtió en una importante figura política, corrió riesgo de muerte.

Y la última de las cuatro grandes profecías, es el ataque a una gran ciudad. Nostradamus dijo: “Alrededor de la Gran Ciudad, habrá soldados alojados en campos y suburbios”. La imagen rápidamente trae a la memoria las grandes batalles de la Segunda Guerra Mundial, con ciudades arrasadas por bombardeos y feroces combates urbanos. O más cercanos en el tiempo, lo que está transcurriendo en Ucrania con el avance de las tropas de Putin, rumbo a Kiev. ¿Será que lo que está ocurriendo en Ucrania había sido anunciado por varios profetas o videntes, y no se le prestó una especial atención, o simplemente, por más que se ponga atención, ocurrirá de igual manera?.

Nostradamus predijo la aparición y poderío de Adolfo Hitler durante la primera mitad del siglo XX.

DESASTRES NATURALES, PANDEMIAS, CONFLICTOS Y MUERTOS

Baba Vanga es una de las videntes más trascendentes del mundo y en las últimas horas se conoció que anticipó la invasión y posterior guerra entre Rusia y Ucrania. La vidente hizo varias revelaciones para lo que fue el 2021, pero que esto podría estar sucediendo semanas después de comenzado el año siguiente a sus predicciones.

El verdadero nombre de la mujer era, Vangelia Gushterova, y predijo que se vivirían “eventos devastadores” que “cambiarán el destino de la humanidad”. En sus dichos, habló de una guerra iniciada “por los extremistas rusos” y auguró que “algún día Rusia se apoderará del mundo”. Baba Vanga, anticipó el triunfo de Putin ante una invasión en Europa y cerró: “Serán eventos devastadores que cambiarán el destino y el destino de la humanidad”. Las predicciones de la mística, clarividente y herbolaria búlgara que se las mencionó al escritor Valentín Sidorov en 1979. Entre todas sus profecías, la vidente habló sobre la economía.

Baba Vanga, anticipó hace mucho el fin del mundo más allá del año 5000, pero antes la humanidad atravesará varias guerras y enfermedades.

Los efectos de la crisis sanitaria están haciendo estragos, pero la médium también profetizó otra cosa: una gran crisis en toda Europa. Parece que ha acertado, porque de momento, todas las personas del mundo están sufriendo a consecuencia del coronavirus.

Baba Varga tenía claro que a nivel político, este iba a ser un año convulsionado. No solo por la destrucción de los Estados Unidos sino porque, a consecuencia, parece que China se “coronará” como la gran superpotencia a nivel mundial. Además, países como Rusia tendrían algún que otro suceso, como el supuesto intento de asesinato de Vladímir Putin. A esto entonces se le añade una gran pregunta, que podría desembocar en otra gran guerra: ¿Será que China está esperando el momento oportuno para atacar a Rusia?

Vanga dijo: “Llegará una época de milagros y una época de grandes descubrimientos en el campo de lo inmaterial”.

VIDENTE DEL SIGLO XXI

MHONI, la astróloga y tarotista cubana, radicada en México, se refirió a la situación global y sacó la Carta del loco. Dijo que este naipe significa que personas poderosas del mundo profundizarán la guerra.

En este punto Mhoni Vidente confirmó que seguirán provocando la guerra que continuará, en diferentes etapas, hasta el año 2031. Un conflicto que afectará a la humanidad. La vidente se refirió a Putin como el Tercer Anticristo. Dijo que el mandatario ruso “quiere controlar todo, es el tercer anticristo, es la reencarnación de Napoleón que fue el primero. Rusia llegará a Cuba y Venezuela con todo el armamento y misiles”.