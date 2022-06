Sombras, fantasmas y espíritus suelen ser un tema atrapante para los amantes del mundo paranormal, ya que bordean lo real de lo fantasioso, aunque cuando hay videos o filmaciones de cámaras de seguridad, las pruebas parecen inclinar la situación para un lado de la balanza.

Tal es el caso de lo ocurrido en México, donde un hombre registró unas imágenes que muestran el momento de desesperación y miedo que vivió cuando, tras oír extrañas voces, logra filmar una sombra que se atraviesa por su ventana.

Lo cierto, es que este hombre estaba solo en su revoltosa casa y al escuchar sonidos, decidió investigar y filmar que pasaba, con el paso de los segundos, parecía que todo era producto de la imaginación, algo que finalmente no fue así.

Es que al mirar por una ventana de la casa, pudo observar la figura oscura de un presunto hombre con un sobrero y una especie de capa que lo envolvía, con lo cual el mito urbano de "Hatman" está rondando en México.

¿Qué es Hatman?

Cabe destacar, que Hatman es un fenómeno en el cual, los testigos informan haber visto una entidad en la sombra vestida con un viejo sombrero de copa en algunas ocasiones, y en otras, con un sombrero tipo "fedora" (sombrero de detective típico) y, a veces, una capa.

El Hatman actúa como un fantasma, y casi siempre se lo ve allí, solo de pie. Esta forma simplemente puede desvanecerse hasta que el testigo ya no la vea, y no tenga una reacción aparente hacia la gente. Por ejemplo, muchas personas informaron haber "topado" con esta entidad, que no hace absolutamente nada durante segundos o minutos, luego se mueve un poco y simplemente se desvanece, como si no pudiera detectar quién la vio. Este tipo de entidad a veces aparece como fantasma por quienes estudian este fenómeno y parece un fantasma, con la sombra de una persona con un sombrero de estilo antiguo.

A diferencia de un fantasma, que podría tener rasgos faciales visibles, el hombre del sombrero es una sombra oscura en su totalidad, sin detalles. Sin embargo, no siempre se informa que es inofensivo, en algunas ocasiones se ha mencionado a HatMan como una entidad distinta y muchas veces, los testigos informan que sienten un terror absoluto al verlo.

En tanto, muchos informaron que esta entidad se alimenta de su terror y no se desvanece, simplemente se retira caminando como lo haría cualquier persona normal. Esta sombra tiene sustancia (es decir, algunos la han tocado) y muchos investigadores paranormales creen que esta entidad debería estudiarse. Como curiosidad, este fenómeno solo se informa con el Hat Man del sombrero de copa.