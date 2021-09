Subirse a un avión, volar los cielos argentinos por unas horas y llegar a destino. Debió ser simplemente un vuelo más, pero con protocolos distintos por la pandemia del coronavirus. Empero el vuelo AR1844 que partió desde Buenos Aires con destino a Río Grande, Tierra del Fuego el pasado martes 24 de agosto, no fue uno más, ya que en el camino se sucedieron sucesos paranormales que dejaron atónitos a los pasajeros. Esto es apenas el inicio de una investigación más sobre OVNIs, pero que ya deja tela por cortar...

Vuelo acompañado

Mediante las redes sociales, un grupo de pasajeros que abordó la aeronave del vuelo AR1844 que se dirigía al Aeropuerto Ramón Trejo Noel de Río Grande dieron a conocer que un Objeto Volador No Identificado (OVNI) los acompañó durante buena parte del trayecto. Todo comenzó cuando un objeto de color naranja fue divisado por varios pasajeros del vuelo a través de las ventanillas del avión, a solo 25 minutos de haber despegado. Una de los pasajeros que se encontraba sentado en la parte Business del AR1844 comentó a Crónica: "Habían pasado apenas 25 minutos de haber despegado cuando me di cuenta que algo extraño que tenía una fuerte luz iba a la par del avión, y se mantenía por delante del ala de la aeronave".

Cesar, el pasajero que logró filmar parte de la trayectoria de ese objeto desconocido que veía desde su ventanilla, comentó que dio aviso a las azafatas para así mantener al tanto del asunto a los pilotos, pero simplemente lo mandaron a sentarse para cuidar los protocolos por covid-19. Luego no tuvo información alguna al respecto. Frente a esta situación, no se supo (hasta el cierre de este suplemento) si los pilotos pudieron observar el objeto, si sabían de qué se trataba o si dieron aviso a la base de Río Grande, sobre la situación que estaban atravesando en el vuelo.

Por su parte, Cesar dijo que él continuó filmando al objeto que no llegaba a deducir de qué se trataba, hasta que de forma repentina desapareció. Ante la pregunta sobre la situación de los pasajeros en aquel momento, el pasajero en cuestión aclaró que no pudo saber si había más personas que estuvieron viendo lo mismo o filmando, porque él se encontraba en la parte delantera de la aeronave y las luces se encontraban apagadas, por ser un vuelo nocturno.

Segunda aparición

El vuelo AR1844 de Aerolíneas, desde Buenos Aires a Río Grande, suele llegar a tardar entre tres horas y media, a veces unos minutos más, pero no mucho más que eso. "Cuándo lo ví por primera vez, no entendía de qué se trataba y lo empecé a filmar. El objeto nos había acompañado a la par entre 35 a 40 minutos, más o menos", explicó César.

El OVNI desapareció de forma repentina en medio de la oscuridad, pero a pocos minutos de llegar a tierra, el pasajero con el que se contactó Crónica, cuenta que aquel objeto que emitía una gran luz volvió a aparecer, pero esta vez viéndolo desde la parte trasera del ala del avión. "Yo estaba muy adelante por lo que en un momento se me complicó seguir observándolo", indicó César. Antes de llegar a Río Grande, el avión pasa por el océano Atlántico y Cesar relató que al sobrevolar sobre el estrecho de Magallanes, el objeto que jamás pudo identificar con una figura determinada por las luces que emitida, volvió a aparecer. "Lo pude observar claramente, pero rojo potente. Ahí sí se veía un reflejo en el mar nítido y claro, pero fue cuestión de segundos", dijo Cesar. Y agregó que tenía un vuelo muy bajo porque el avión comenzó a descender para realizar la maniobra de aterrizaje, mientras este OVNI (¿era el mismo?) los acompañaba a la par, sin importar la altura en la que se encontraba.

El viajero que capturó al OVNI se encontraba en la fila número 3 del avión, por lo que lo pudo ver en el primer tramo y se le complicó visualizarlo en la segunda aparición. No fue el único que lo vio

Versiones encontradas

A pesar de la difusión de los videos del vuelo por parte de varios pasajeros, en los que se puede ver que la aeronave fue acompañada, como si estuviera siendo escoltada por un OVNI, las autoridades del aeropuerto Ramón Trejo Noel desmintieron de plano el incidente. A las pocas hora de aterrizar el vuelo AR1844 y que los videos difundidos en las redes sociales generaron profuso interés entre los cibernavegadores, el titular del Aeropuerto de Río Grande, Alberto Luna, fue tajante al hablar sobre la especie que se difundió el pasado martes por la noche. "Nadie comentó nada, el comandante no dijo nada, ni tampoco los pasajeros", señaló.

.

Aún se desconoce el motivo por el cuál autoridades del aeropuerto fueguino desmintieron que los pasajeros hayan declarado que habían visto un objeto que no estaba autorizado a volar y que transitara junto al avión, cuándo varios de estos hablaron con los medios y ratificaron su veracidad sobre lo filmado y lo que vieron en el transcurso del vuelo. Incluso, Luna habló en la radio Fueguina y para desmentir las versiones de lo sucedido, dijo: "En este país se dicen tantas estupideces…, es lo mismo que digamos que el dólar cuesta hoy $30". Y enseguida agregó: "Es mentira, nadie comentó nada, el comandante no dijo nada y los pasajeros no dijeron nada..., alguno lo habrá soñado. Les puedo decir por lo que he visto en el aeropuerto que esto es sarasa", enfatizó respecto al asunto de lo ocurrido en el vuelo AR1844 de Aerolíneas Argentinas.

Versiones y videos

Ante las versiones provenientes de las autoridades del aeropuerto de Río Grande, Cesar comentó que no estaba enterado de lo que dijeron y que él simplemente decidió compartir las imágenes en las redes sociales porque le llamó la atención lo que había ocurrido y que jamás había visto. En tanto, hasta el momento Luna fue la única autoridad que salió a hablar del asunto vivido en el vuelo AR1844, y desmentir las versiones de lo que a simple vista se puede observar en los videos. No apareció un informe oficial sobre aquel objeto que se filmó estaba autorizado o no, si pertenecía a alguna fuerza aérea, o las características de lo que fuera; si fue detectado por los radares, si los pilotos informaron de lo que sí observaron los pasajeros. Aún quedan muchas incógnitas que rodean al suceso del OVNI observado y filmado en el vueloAR1844 a Río Grande.

Reportes de más avistamientos en el sur

En lo que respecta al mes de agosto, en la ciudad de Río Grande se reportaron varios casos de avistamientos de Objetos Voladores No Identificados (OVNIS). Uno de los casos que más se conoció fue el que se difundió por la red social Facebook, donde el usuario identificado como Emanuel Rodríguez compartió un video en el que asegura que la imagen que se proyecta en el cielo es un platillo volador, tal y como los que se pueden observar en las películas o para mayor referencia, aquellos que parecen un plato hondo invertido.

Como en todos los casos, hubo quienes son más escépticos y comenzaron a decir que podría tratarse de una nube lenticular, dado que había otras dos formas similares a la par. El hombre que subió la fotografía a las redes sostuvo que no se trataba de ninguna nube y retrucó con una imagen en limpio donde solo figura el supuesto platillo volador que sobresale en el cielo gris.

Las imágenes se hicieron virales en las redes y comenzaron a ser un tema que los vecinos de la ciudad le empezaron a dar mayor importancia ya que se venía hablando días antes de la publicación sobre avistamientos en la zona, pero ninguno había sido captado por cámaras digitales como sí lo hizo Rodríguez.

En el video publicado en las redes sociales, se puede observar un estilo de nave con forma de platillo que se encuentra en un bache de cielo abierto entre las nubes y más lumínico. El objeto parece quedar suspendido en el aire y no moverse de allí en ningún tipo de forma.

Las imágenes continúan siendo analizadas por expertos del campo ufológico, por lo que no se puede dar respuesta última de que se trate de un OVNI, o una nube con forma parecido a un platillo.

Nube lenticular

Una nube lenticular es una nube de forma lenticular (de lenteja), como lo indica su nombre, o de platillo, o de lente convergente. Estas nubes son estacionarias, y se forman a grandes altitudes en zonas montañosas y aisladas de otras nubes. Suelen pertenecer a las formas cirrocúmulo, altocúmulo y estratocúmulo.

Los pilotos de planeadores continuamente buscan este tipo de nubes porque el sistema atmosférico que las forma involucra grandes movimientos verticales de aire.

A simple vista puede llegar a parecer un platillo volador, pero hecho de nubes, que se logran ver a simple vista.

Según los protocolos de la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC), los pilotos que presencien cualquier evento extraordinario, incluido el avistamiento de algún OVNI, deben elevar un informe para comenzar una investigación exhaustiva. Esto, en el caso del vuelo del pasado martes 24 de agosto, no había ocurrido al cierre de la edición del pesente suple de Crónica

Otros grandes avistajes

Es preciso recordar que en épocas de confinamiento estricto por la pandemia del coronavirus, el Pentágono desclasificó varios archivos en los que pilotos de las fuerzas aéreos observaron OVNIS sobrevolar en diferentes puntos de Estados Unidos.

Y en cuanto a nuestro país, no es la primera vez que un OVNI aparece al lado de un avión de Aerolíneas Argentinas. Quizá el más icónico haya sucedido el 31 de julio de 1995 cuando una aeronave de la aerolínea que estaba a punto de aterrizar en esa ciudad fue interceptado por un objeto no identificado que lo obligó a realizar una maniobra de escape de alto riesgo. Se trata del conocido caso de Jorge Polanco, que llevaba 18 años como piloto de Aerolíneas Argentinas y esa noche vivió un momento que le cambió la vida para siempre. En esa oportunidad comandaba el vuelo AA 674 con destino a San Carlos de Bariloche.

Según recordó Polanco, ellos pudieron observar el momento en que el ovni se puso prácticamente a su lado y comenzó a acompañar en el descenso del Boeing 727 hacia el aeropuerto internacional Tte. Luis Candelaria. "Cuando estábamos por tocar la pista se volvió a cortar toda la luz: el operador del sistema me explicó luego que el generador se aceleró a fondo solo, comenzó a sacar humo y se paró; el aeropuerto se quedó a ciegas. En ese momento tomé conciencia de que algo no estaba bien e iniciamos la maniobra de escape", señaló.