Luego que el abuelo de Tyler Thornton falleciera, siendo un adulto mayor, su familia de Australia decidió vender el inmueble, pero cuando la agente inmobiliaria fotografió diferentes partes de la vivienda, se sorprendió ya que logró captar una imagen fantasmagórica que parecía estar detrás de una de las ventanas. Y lo que más ha sorprendido en las redes, donde la imagen se viralizó, fue que en dicha fotografía pareciera que en esos momentos está lavando platos en la pileta de la cocina. Fue así como la empleada le envió las imágenes a la madre de Tyler, al tiempo que se asustaba. El hecho traspasó la familia, ya que fueron reporteados por un noticiero de la TV local que reprodujo el sitio MEP.

En la imagen se ve una casa en venta y que luce un letrero de color amarillo perteneciente a la inmobiliaria, colocado en el jardín de la vereda, y con el cartelito de "Sold" (Vendido). Pero si se amplía la fotografía se puede ver una figura delgada y etérea en la ventana de la cocina, que tiene la persiana abierta.

La casa en venta, donde ocurrió el fenómeno paranormal.

"Cuando falleció mi papá, tuvimos que vender su casa en Port Victoria, el agente inmobiliario tomó estas fotos y se las envió a mi mamá de inmediato", explicó Tyler al noticiero "Sevens News" del canal 7 de la televisión australiana. "No había nadie más en la propiedad en ese instante. La mujer (que actúa como agente inmobiliaria) me envió las fotos mientras le hablaba por teléfono y le dije ´¿quién está en la ventana?´ Ella se asustó y me colgó."

Tyler sorprendido por lo que mostraba la foto, decidió publicarla en la página de Facebook " Australian Paranormal", donde indicó que su abuelo construyó y vivió allí por 25 fructíferos años, y que si bien recordaba que su fallecido abuelo era mucho más robusto al momento de su muerte, en la figura etérea aparece como más delgado y probablemente más joven. ¿Acaso una versión anterior del espíritu que no desea irse del lugar? En cambio, los escépticos insistieron que solamente se trató de un reflejo, lo que no preocupó a su nieto, quien creyó lo que vio, y sostuvo que cree en las entidades etéreas y que están ligados a la tierra y generalmente se adhieren a los lugares que eligen para vivir.