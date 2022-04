Muchas personas para desconectarse un poco del mundo, o para generar nuevas ideas, deciden encender la radio, abrir la app de música en el celular o la computadora, o buscar en algún navegador su música favorita. Empero, se sabe que muchas letras esconden mensajes que pocos descubren. Existen varios cantantes famosos que le dedicaron algún tema a extraterrestres o simplemente a los Objetos Voladores No Identificados (OVNIs). Muchos artistas dieron a conocer su interés sobre el campo ufológico, y hay muchos otros que hablaron de encuentros con seres alienígenas, pero una gran cantidad de celebridades decidieron hablar del tema en modo de clave en las letras de sus temas.

Interés por los platillos

Los fantásticos relatos de músicos con encuentros o experiencias con los OVNIs van desde los avistamientos, telepatía, visiones, hasta comunicaciones directas con seres extraterrestres.

Artistas de diferentes disciplinas, a lo largo de los años, confesaron su interés por lo que se conocen como platillos voladores, y claro está, también sobre la vida en otros planetas y los alienígenas de otros mundos. Ante las diferentes declaraciones de los músicos, varias fueron las respuestas a sus confesiones por parte del público.

Muchas personas se mostraron escépticas, creyentes a lo que decían, mientras que muchas otras dijeron que en realidad se trataba que esas figuras públicas utilizaron algún tipo de estupefaciente que provocó que vieran OVNIs.

John Lennon

Uno de los relatos más conocidos de avistaje OVNI en el mundo de la música es el de John Lennon. El famoso integrante de Los Beatles fue un inglés obsesionado con el tema ufológico, incluso una de las canciones “Walls and Bridges” (Murallas y Puentes), cuenta con la frase “On the 23rd Aug. 1974 at 9 o’clock I saw a U.F.O.” (El 23 de agosto de 1974 a las 9 en punto vi un U.F.O).

En este caso, Lennon había declarado a una revista haber visto algo eléctrico lleno de luces parpadeantes y una luz roja encima una noche. Además, su novia de aquel entonces, May Pang, declaró haber visto algo similar y por eso es que muchas personas les creyeron. Por las varias versiones de las personas ante la declaración del cantante, John salió a decir en ese entonces que no se encontraba bajo efectos de ningún tipo de bebida o drogas.

“Cuando se acercaba un poco más, podíamos ver una fila o un círculo de luces blancas que recorrían todo el borde de la nave, que también se encendían y apagaban. Había tantas de estas luces que era deslumbrante para la mente”, declararon los dos. Luego de esto, el mismo John intentaría capturar fotografías para comprobar esta extraña versión. Sin embargo, al revelarlas, habría comentado; “no apareció nada”.

Posteriormente, habría llamado a la policía, detallando su experiencia a los agentes policiales, quienes le confirmaron que habrían recibido otras llamadas al respecto.

Keith Richards

El famoso guitarrista de los Rolling Stones, Keith Richards, es uno de los convencidos que vio un OVNI en Redland, San Antonio, Texas. El músico siempre se mostró convencido de lo que vio y declaró: “Vi muchos, pero nada que el ministerio pueda creerme. Creo firmemente en que existen, mucha gente los ha visto. Se representan de muchas formas (...) No soy ningún experto, solo sigo intentando entender qué está pasando”.

En este mismo contexto, el guitarrista de una de las bandas más famosas del mundo dijo que se encuentra seguro que su casa es un perfecto espacio para que los OVNIs se establecieran en la Tierra.

Tom Delonge

En la línea de los guitarristas, aquel que fue guitarrista y vocalista de la banda Blink 182, Tom Del Longe, ahora codirige una compañía llamada To the Stars Academy, dedicada a la investigación de fenómenos aeroespaciales y científicos, que divulgó tres vídeos de objetos voladores no identificados y que ahora hasta la Armada de los Estados Unidos pública.

Estos artistas no solo aseguran haber tenido un encuentro o haber visto naves alienígenas, sino que se encuentran convencidos con la idea de que existen y la mayoría de ellos lo incluyó en algunas de sus canciones. Para muchas personas puede llegar a parecer absurda la idea de que los extraterrestres existan, pero muchos otros simplemente no pueden considerar esta opción, ya que sería imposible no creer en vida fuera de la Tierra, porque no se trata de algo ficticio, sino que muchas personas en todo el mundo aseguran haberlos visto.

Robbie Williams

En el caso del cantante pop, que se hizo conocido mundialmente por su tema “Angels”, Robbie Wiiliams, no solo declaró haber visto un OVNI, sino que es fanático de todo lo que respecta al tema e incluso mencionó varias veces que si no su hubiera dedicado a la música, se hubiese inclinado a la ufología.

Su declaración de haber visto una nave fue bien directa y relacionada con un tema suyo: “Yo estaba parado en el balcón y vi esta enorme bola de luz color oro que se prendió. Pensamos que había sido Venus, Marte o algo por el estilo. Al terminar la canción, la bola desapareció y cuando volvimos a tocar ‘Arizona’ (la misma canción), la bola volvió a aparecer y después, una tormenta eléctrica masiva comenzó y estas, ahora dos, bolas enormes de luz empezaron a bailar en el cielo. Fue todo un show de luces para nosotros que duró como una hora”. La lista de músicos que vieron a extraterrestres se sigue ampliando.

La lista de los artistas crece

Jimi Hendirix fue un guitarrista, cantante y compositor estadounidense, de hecho uno de los más influyentes en el rock. El hombre fue otra de las estrellas que juró haber visto un OVNI por la ventana trasera de su cuarto, lo cual su hermano también presenció.

Según cuentan, luego del suceso que presencio el joven, Jimi se llevó una escoba a la escuela pretendiendo que era una guitarra y además estuvo todo el día dibujando garabatos de OVNIS en uno de sus libros escolares. A partir de ahí, algunas de sus canciones comenzaron a hablar sobre el espacio como: ‘Purple Haze’ y ‘Third Stone’. El guitarrista de rock era un gran fan de Flash Gordon y declaró ver un OVNI con su hermano Leon en Seattle, Washington. “Yo mismo vi un objeto volador no identificado. Definitivamente, hay una conexión en alguna parte” declaró el guitarrista.

Durante una entrevista en Late Night with Seth Meyers en 2015, el ex integrante de Jonas Brothers describió cómo vio tres OVNIs cuando era adolescente estando en el jardín trasero de su casa mientras jugaba al baloncesto con sus amigos. Se convirtió en un creyente de estos fenómenos ufológicos desde entonces.

Elvis Presley y la conexión paranormal

Muy pocos dudarán de que Elvis Presley “El Rey del Rock & Roll” era un hombre muy especial, tanto en su talento como en sus excéntricas inclinaciones. En un libro se apunta a que vivía obsesionado con los OVNIs y la vida extraterrestre, la cual de alguna forma lo acompañó toda su vida. En el libro “Alien Rock: The Rock ‘N’ Roll Extraterrestrial Connection” de Michael C. Luckman se cuenta que la vida de Elvis se encontró marcada por este fenómeno desde su inicio.

La noche que el Rey nació -8, de enero de 1935,- un extraño objeto volador fue observado en los cielos de Tupelo, Mississipi, por su padre y el doctor que ayudó a darlo a luz.

Curiosamente en todas las mitologías de la humanidad el nacimiento de un ser especial está marcado por una aparición análoga en la naturaleza, ya sea la estrella de Belén, un unicornio en el caso de Confucio o un sueño profético en el caso de Alejandro Magno, por citar algunos ejemplos. Como tenía que ser en el mundo pop posmoderno, Elvis fue presagiado por un OVNI. El evento ufológico fue relatado por su padre, y según pudo confirmar su estilista de 12 años, era responsable de mantener su famoso copete, Larry Geller.

Por su parte, Luckman a los 8 años, mencionó que Elvis fue contactado telepáticamente por extraterrestres que le mostraron un atisbo de su rutilante futuro: una imagen de él mismo cantando ante el público con un estrafalario traje. Sin embargo, Geller niega este contacto. Elvis y su relación con la ufología. A lo largo de la vida, el cantante creo una colección personal de cerca de 350 libros sobre la ufología, los cuales solía llevar a todos lados. El mismo Geller confirma haber tenido avistamientos con Elvis. Llegó un punto en que su manager, el Coronel Parker, manifestó su preocupación por el interés en la metafísica de Elvis, como un problema para su carrera.

En 1965, el grupo musical Los Ovnis comenzaron a realizar covers al español de grandes temas, adaptando las letras con singular cuidado por su cantante. Durante los años 60’s se presentaron en varias ocasiones en televisión, en diversos foros, como cines, teatros y salones de baile, entre muchos otros

El Rey del Rock & Roll murió en 1977 bajo circunstancias no del todo claras, y sus seguidores siguen especulando que está vivo o que tal vez fue abducido por los extraterrestres (o incluso que él mismo era un extraterrestre; una psíquica dice canalizar el espíritu de Elvis como si fuera un maestro ascendido). Elvis no es el único rockstar que ha tenido experiencias con OVNIs, tanto Hendrix, como Lennon y Michale Jackson, todos reportaron tener algún tipo de contacto o avistamiento.

Lennon, incluso escribió sobre ello en su álbum “Wall and Bridges”, donde simplemente señala que vio un OVNI en 1974 volando a fuera de su apartamento en Nueva York. Michael Jackson y su conexión alienígena Michael Jackson fue influido por su amigo Uri Geller, el mentalista que decía tener comunicación telepática con un halcón galáctico de Sirius, el Rey del Pop, incluso visitó una conferencia, interesado en el vínculo extraterrestre y la posibilidad de clonarse.

A pesar de que sus intereses no se hayan dado a conocer masivamente, la mayoría de las grandes figuras estaban vinculadas el mundo ufológico, ¿Será casualidad o causalidad?