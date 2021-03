Por Marcelo Peralta Martínez

paranormales@cronica.com.ar

Pura energía. Características sobrenaturales. Emplazada entre Miramar y Mar del Sur, en la costa de la provincia de Buenos Aires, esta frondosa arboleda sorprende diariamente a vecinos y turistas, quienes disfrutan de sus mágicos beneficios.

Denominado como el “ Bosque encantado”, “ Bosque energético” o también llamado “ Bosque Oscuro”, este espacio es muy atractivo ya que aquí se vive un extraño fenómeno, que todavía nadie pudo explicar. Luego de años de estudios e investigaciones, nadie pudo determinar los hechos, al tiempo que descartaron “irregularidades” que pueden explicar la situación. Mitos, leyendas y misterios.

Según cuentan testigos de esta experiencia a Crónica Fenómenos Paranormales: “en el centro del bosque hay más energía y todas las copas de los árboles forman como una especie de cúpula”. En la actualidad es un sitio casi obligado para quienes disfrutan de unos días de descanso o vacaciones, y también para los lugareños que realizan actividades como “abrazar a los árboles”, “hacer grandes rondas alrededor de varios de ellos”, y además caminatas, trote sereno, yoga u otras actividades físicas relacionadas con la relajación.

.

Al convertirse en un lugar turístico, no tardó mucho en llegar la feria artesanal, la cual ofrece hadas, gnomos y duendes, como “souvenir” del lugar, aunque nada se hable al respecto de estas figuras en la zona.

En primera persona

El tranquilo ambiente de Miramar despierta con sus playas y paseos un lugar completamente agradable, mientras que el misterio y encanto del bosque hacen de la zona un destino casi perfecto para los amantes de extraños fenómenos, que a pesar del tiempo nunca se lograron explicar. Entrar al bosque de por sí ya resulta movilizador. Humedad, silencio. Casi escalofriante.

La naturaleza allí levantada por el hombre, se convirtió en un lugar de culto y todos quieren vivir la experiencia de colocar dos ramitas, en forma de T y ver cómo logra mantenerse en perfecto equilibrio. Además, muchos disfrutan y se purifican abrazando a los árboles. Esta vivencia única en palabras de los propios visitantes: “te llena de bienestar, te relaja y conecta con la ecología”.

Según describen quienes estuvieron allí es “súper silencioso ya que no hay muchas aves y la gente guarda silencio respetando el espacio”. Al mismo tiempo, varias personas coinciden en que es sitio “es un lugar muy oscuro, casi no pasa la luz del Sol y el clima es raro”. Quien llegó hasta esta parte del recorrido, sabe que se amedrentó en el sector denominado “ Bosque Oscuro”, y aunque su nombre no parezca gentil, dicen que esta zona “nutre el alma”.

.

Allí, hay tantos árboles pegados que no pasan los rayos del sol, creando un clima fresco, pero húmedo aromatizado por el bálsamo de las coníferas. Esa parte, el centro del bosque, para muchos resulta ser la más “cargada”, la más energética y donde mejor se sienten.



Detalles inimaginables

Según le contó en exclusiva Ana a Crónica Fenómenos Paranormales “yo conocí el bosque energético desde muy chica porque mis papás y mis hermanos veraneamos en Miramar. Y la aventura de cada año, de todos los años ininterrumpidamente, era ir al bosque energético. Además también se sumaban mis tíos, mis primos”.

“También me acuerdo que en el viaje, en el auto yendo por la ruta nos empezábamos a imaginar todas las cosas que podíamos encontrar y cuando llegábamos al bosque energético sentíamos que entrábamos a un mundo paralelo un lugar con otras energías. Un lugar misterioso, como si eso estuviera apartado de todo el resto”, dijo y agregó que “lo más impactante y sorprendente para nosotros era ver a la gente que iba y se descalzaba para abrazar a los árboles. Se dice que los árboles son los que transmiten esta energía y algo de eso era verdad”.

“Era un sensación muy extraña pero linda, salías diferente después de visitar el bosque energético”, comentó vivenciando cuando “con mis primos y hermanos poníamos los palitos en forma de “T” y veíamos como se balanceaban para un lado y para el otro, si se sostenía. Eso quiera decir si ahí hay una especie de energía y de hecho había un lugar específico en todo el bosque donde había más palitos”.

“Era el centro del bosque donde había más energía. Ahí todas las copas de los árboles de los pinos forman como una especie de cúpula. Ahí se dice que es como el pulmón del bosque, el cual contiene toda la energía del lugar” revela Ana para luego indicar: “Recuerdo que disfrutábamos mucho ir ahí. Te encontrás con gente muy “loca”, súper conectada a la naturaleza, y también hay quienes van para juntarse a contar historias de miedo. Sentir el silencio ese que hay, o peor cuando sopla el viento y eso es tremendo”.

Más tarde Sergio, un vecino que vive cerca hace muchos años, y conoce a la perfección la zona recordó: “Cualquier turista que vaya de Miramar a Mar del Sur se va a encontrar, bordeando el vivero municipal con una formación especial de pinos marítimos que han tomado una forma caprichosa. Alrededor de la misma se han tejido múltiples historias de supuestos visitantes que han venido de la NASA para estudiar en qué medida la energía que sale de esas formaciones especiales de árboles generan un campo magnético o una especie de centro de fuerzas misteriosas que hace que los turistas vayan a colocar palitos en las ramas de los árboles y vean como hace equilibrio cualquier ramita que no pueda creerse que lo logra. Es muy común que los turistas vayan o recorrer el lugar y abrazarse con los árboles o mirar hacia arriba”.

“Hay mucha gente con un espíritu místico que encuentra en ese lugar una elevación especial. También hay gente que cuenta haber sentido sensaciones especiales al abrazar los arboles o caminar por los senderos de pinos. Todo esto crea un halo de misterio, un halo de encanto”, dijo el experimentado hombre para concluir.

MITOS Y... LEYENDAS

Dentro de los mitos que rodean este grupo de pinos es que debajo se encuentra un meteorito que cayó hace miles de años y de allí surge esta exótica energía. Por otra parte hay quienes dicen que en hace dos siglos atrás era ocupado por un cementerio indio.

Todo esto hace del lugar un rincón lleno de leyendas e historias atrapantes. Según el saber popular, el boca en boca cuenta que existen fuerzas sobrenaturales que dominan el área mientras que se cree que un meteorito se estrelló y quedó sepultado al menos 15 metros bajo tierra. Cabe destacar que la mismísima NASA se hizo presente en el lugar para llevar a cabo todo tipo de estudios.

Desde psíquicos y científicos hasta los más desconfiados son atraídos por la historia del cementerio indio que estaría emplazado justo debajo de la forestación.



Algunas historias registradas

El encantador lugar también esconde cuentos tenebrosos. Por ejemplo, testigos a la largo de los años aseguraron haber visto “luces, flashes, eran tan poderosas que no podíamos ver para adelante”. También relataron que los pilas y hasta algunas aparatos electrónicos dejan de funcionar, volviendo luego a su estado normal. Pocos dicen que presenciaron el paso fugaz de figuras tipo duendes.

Se destaca la versión de un supuesto portal interdimensional que se conecta a una civilización evolucionada. Todos estos mitos hacen dar cuenta que claramente algo extraño pasa. Los sucesos registradas hablan por si solos de la energía y fuerza que el lugar emana.

Lejos de suspicacias esotéricas o de OVNIs y demás, la zona muestra en el equilibrio de las ramas en “T” y la copa de los árboles, el campo magnético que la habita. El lugar fue descubierto hace ya muchos años, y en todo ese tiempo científicos e investigadores intentaron buscarle una explicación lógica, aunque claro está que no lo lograron.

Quizá la respuesta más cercano sea la de los lugares, vecinos y turistas que visitaron el bosque y pudieron vivir la experiencia en carne propia. Tal vez esta sea una de esas cosas que no logramos darle una explicación, pero sabemos que sucede. Que está, y que es real en algún punto.

Así las cosas, la forma más fácil de explicar es mostrando las “T” de todos los tamaños, y la foto de quienes se aferran a la energía de los árboles mediante un abrazo.

Poseído. De otra dimensión. Mágico. O vaya a saber uno como llamarlo, o cuantas historias más de él surgirán, el bosque encantado ofrece una tradición, un ritual único e irrepetible que solo se puede dimensionar presenciando su hechizo, y viviendo la enigmática muestra de algo semejante a un milagro o situación difícil de comprender, pero 100% sentida a flor de piel.