Samanta Marco es una joven periodista de Bahía Blanca, que en los últimos días se ha vuelto furor en TikTokcon sus historias. Es que la chica, además de trabajar en una importante radio de su ciudad, es médium y decidió utilizar esta red social para dar a conocer distintas anécdotas que le pasaron en los últimos años.

Ella aclaró que no habla con gente fallecida y que no realiza sesiones espiritistas. "No entablo una conversación con ellos, es una información muy sutil que me llega. Si se me aparecen muchas veces es porque algo quieren. Pero son realmente pocas las veces en las que yo accedo a que me den un mensaje porque me consume mucha energía y tengo miedo de que se le pegue a la gente con la que estoy. Tampoco me comunico con familiares muertos de gente porque me lo pidan. El 75% de las cosas que veo son feas. Es algo con lo que nací", contó en uno de sus videos.

La escalofriante historia que vivió una médium con una víctima de femicidio

Uno de los videos más conmovedores es en el que relató su experiencia al visitar un cementerio. “Gonza (su novio) tiene un terreno y lo fuimos a ver, cuando estábamos volviendo le digo que por qué no íbamos al cementerio que estaba cerca. No había por qué ir, pero me dijo que sí. No recuerdo si era un sábado o domingo, antes de las 11.00 de la mañana. Dejamos el auto estacionado, no había mucha gente y entramos”.

Hasta ese momento todo iba relativamente normal. “Ni bien entramos fue como que naturalmente tuve que ir hacia la izquierda. Cuando giro me pongo instintivamente adelante de un nicho. Fue raro. Me quedo mirando fijo y siento como un dolor, una angustia, como si esa persona se encontrara en una situación de limbo, pidiendo ayuda, literal gritando 'mamá'. Me invade mucha angustia”.

Samanta explicó que al "don" de ver la actividad paranormal lo heredó de su abuela materna (Tiktok).

Decidieron seguir su camino y visitar otras zonas. “Empezamos a caminar, vi cosas que pasaban, pero no le di mucha bola, hasta que pasamos por otros nichos que quedan hacia otro costado y nos empezamos a descomponer los dos. Teníamos una sensación de aturdimiento, nos estaban consumiendo mucha energía”, agregó Samanta.

El sentimiento que le había generado la primera tumba le hizo volver. “Le dije que nos fuéramos, pero que antes quería volver por el primer nicho. Si bien no vi ninguna presencia, la sentí y cuando la vuelvo a sentir, miro y estaba escrito el nombre de una chica que había desaparecido, de un femicidio recontra conocido en mi ciudad Por respeto a la familia no voy a decir el nombre. Ella estaba pidiendo ayuda, diciendo 'mamá', es como que estaba en un limbo y no sabía a dónde estaba”.

Cuando se dio cuenta ante quién estaba, se quedó helada. “Nunca hablé con la familia de esto y es la primera vez que lo cuento”, sentenció.