Por Marcelo Peralta Martínez

suplesdomingo@cronica.com.ar

Un grupo de jóvenes del departamento de Monteros, en Tucumán, visitó una antigua propiedad e inesperadamente, apenas segundos de haber ingresado comenzaron a escuchar extrañas voces y ruidos, que luego parecieron calmarse. Sin embargo, antes de retirarse, todos y cada uno de ellos aseguraron que divisaron una misteriosa figura, “de aspecto humanoide”, explicaron, algunos sin dar demasiados detalles.

Los hechos fueron registrados en video, y a pesar del pánico que les causó, los valientes muchachos se decidieron a investigar. ¿Qué pasó?, ¿Qué vieron? Estas son sólo algunas de las preguntas que el hecho arrojó, y de las que aún no se obtuvieron respuestas concretas. De todas maneras, algo es seguro, algo habita allí, y no parece ser normal. Así las cosas, en la provincia, conocidos los hechos generó conmoción, tanto como los vecinos y otras personas que pasaron por la zona y “conviven” con la aparición que no deja de atemorizar a quien se la ha cruzado.

De igual manera entre quienes se enteran de la historia, que a esta altura está dejando de ser un mito o leyenda urbana, para constituirse en un hecho que da miedo.

.

Los detalles

Cuando las imágenes captadas revelaron un suceso escalofriante, muchos tomaron conciencia. Esta situación tuvo lugar en una finca de cañas, algo alejada de la población corriente, emplazada en la región de Yonopongo, departamento de Monteros, donde la flora y la fauna, aun son los dueños del lugar.

Allí, el material registrado da cuenta de un hecho inquietante que ni los propios testigos aun pueden salir de su asombro, ya que lo vivenciado aun no los deja conciliar el sueño. Los protagonistas del evento evelaron públicamente mediante sus perfiles en la red social Facebook, y otras plataformas, que llegaron a la citada zona cuando aún era día, pero que tras horas de investigaciones, recorridas y pruebas, pero sobre todo al caer la noche comenzaron a escuchar voces.

Según indicaron estás hablaban en un dialecto propio tucumano, con tonada y modismo fáciles de reconocer. Aunque al mismo tiempo coincidieron en que también lo peor estaba por venir. Previo a la etapa mas dura del proceso, juran haber escuchado no solo voces, lúgubres, profundas y roncas, sino también una serie de ruidos, hasta ese momento nunca escuchados por alguno de ellos.

Así las cosas, sucedió que el grupo decidió ir un poco más allá y en medio de los cañaverales, y enormes e infinitos pastizales pudieron divisar una extraña figura que se parecía a un hombre, pero según coinciden, se trataba de algo más, “como si fuera una especie de silueta humana, pero muy alargado, y de extremidades nunca vistas”, expresaron, agregando como algo difícil de olvidar, que hasta podría parecerse a un extraño persona o muñeco como los de las películas de ficción.

.

Tras algunas comparaciones y las datos que cada uno aportó de su experiencia personal, lograron identificar aquel fenómeno como o algo similar a lo que parecía una silueta humanoide. Al dar con estas “pistas” los sujetos decidieron recabar el testimonio de vecinos y lugares. Fue así como estos, uno a uno, confirmaban los hechos. Algunos recordaban haber oído las voces, mientras que otros con algo de temor, trataban de explicar cómo fue su experiencia al toparse con la imponente figura de ese ser desconocido.

De todas formas, nadie aun pudo confirmar de qué se trata y cómo es que allí habita. Pero ratificaron no ser los únicos testigos del extraño caso, que sigue conmocionando a la norteña provincia.

La investigación: sorpresa por las imágenes captadas

La extraña situación vio la luz cuando integrantes del equipo denominada " Tucumán Paranormal" se hizo presente para investigar la zona de Yonopongo donde lograron captar un video en el que aseguran se hace presente el citado humanoide.

Así, decidieron visitar el lugar, y ponerle fin al misterio, pero aunque no lograron hacerlo. “La experiencia fue enriquecedora” dijo Carlos, integrante del grupo y miembro fundador de este equipo que se dedica a captar, investigar y tratar de darle una explicación a los diferentes fenómenos paranormales. Sobre Yonopongo, recordó que fue “mediante una aplicación de teléfono” que lograron recoger “muchas voces y otros materiales de prueba”.

En tanto, Sebastián Monterizos, quien se sumó al citado proyecto hace poco tiempo, detalló sobre el caso: “Cómo resultado de la visita, se obtuvieron muchas voces captadas con la aplicación ‘spirit box’”, aunque lo que en verdad los sorprendió fue que, mediante las cámaras de filmación, pudieron “captar la figura de un extraño fenómeno en medio de los cañaverales, lo que pareciera ser una silueta en forma humanoide”, expresó.