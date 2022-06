En el último tiempo, miles de videos se convirtieron en "situaciones virales", en cuestión de horas. A diario, nos encontramos con tiktoks paranormales, que no tardan en generar un enorme revuelo en las redes sociales.

A pesar de que muchos usuarios se ven intrigados por ver aquellos videos, lo cierto es que, la gran mayoría de ellos, después no puede dormir del miedo. En las últimas horas, un clip de la usuaria conocida como "Neriicuella", logró generar un enorme susto en la red social del momento.

"Cuando te quedas sola en el local, en el horario de trabajo y pasa esto. Que miedo", escribió la usuaria viral en su cuenta de TikTok, junto con el video que se volvió viral.

Al poco tiempo de compartir aquel escalofriante momento, la mujer obtuvo un sinfín de reproducciones, cosechando más de 296.000 vistas en pocas horas. Asimismo, Neri alcanzó 24 mil "me gusta".

El video tomó una enorme repercusión en la red social del momento, debido a la escalofriante situación que vivió la mujer viral. En el video en cuestión, se puede ver cómo, completamente de la nada, un andador para bebes comienza a moverse únicamente.

Al notar lo que estaba pasando, la empleada se asustó por completo, y se quedó, por algunos segundos, en un estado de shock. Al igual que la mujer viral, más de un usuario se quedó sin palabras.

El susto de los usuarios de TikTok

Luego de ver el inexplicable momento, los internautas de la red social se asustaron por completo, y no dudaron en compartir su miedo a través de los comentarios.

"Yo literalmente llamo a mi mamá y que me venga a buscar, no me importa tener 20 años. Renuncio igual", escribió una joven, después de ver el video. Al igual que ella, otra usuaria opinó de la misma manera: "Yo salgo corriendo. Trato con fantasmas es paga extra".

El momento en el que la mujer notó que estaba ocurriendo algo extraño.

Por otro lado, una serie de internautas comenzó a contar su propia experiencia paranormal: "Cuando yo trabajaba en un almacén, miraba las grabaciones de las cámaras y tipo 8 de la mañana se abría el freezer solo. Además, siempre encontraba cosas tiradas".

Asimismo, una mujer se mostró acostumbrada a este tipo de cosas: "Yo trabajé 5 años en un lugar que pasaba de todo. Hay que ignorar y seguir, uno se acostumbra a estas cosas", manifestó.

Como era de esperarse, también hubo algunos usuarios que pusieron en duda la escalofriante situación: "Que raro que haya reaccionado tan tranquila", comentó Evelyn.