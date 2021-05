Desde hace meses circulan en línea videos desclasificados por el gobierno de los Estados Unidos en los que se pueden observar extraños aparatos realizando maniobras inexplicables en el patio trasero de la armada, fuerza aérea y marina de ese país. Objetos voladores no identificados (OVNIS) moviéndose a velocidades que llegan a los 18.000 km/h quedan registrados no solo en las cámaras, también en los radares.

Y no son eventos aislados, según fuentes consultadas por al canal CBS, los pilotos de Estados Unidos se encuentran con este tipo de aparato casi todo el tiempo, lo cual muchos consideran que se puede tratar de una grave amenaza para la seguridad de esa nación, ya que pueden ser objetos enviados desde otros países en misión de espionaje.

.

A fines de este mes, el 25 de junio, podría llegar la gran revelación. El anunció se lo debemos a un proyecto de ley de asignación de 2,3 billones de dólares del ex presidente Donald Trump para el 2021 que le impone al Pentágono y las agencias de espionaje presentar un informe sobre "fenómenos aéreos no identificados" (UAP, por sus siglas en inglés). Seguramente la declaración no hablará de “extraterrestres”, pero probablemente reconocerá que los "Fenómenos aéreos no identificados" (UAP, por sus siglas en inglés) son reales.

Primer contacto

La investigadora Andrea Pérez Simondini trabaja desde hace años buscando esclarecer los encuentros con OVNIS en Argentina; pero no solo eso, forma parte de una comisión a nivel local (CEFORA) que busca la desclasificación de todos los documentos que existen en organismos públicos y que podrían mencionar el encuentro con algunos de estas aeronaves. Ahora tiene un nuevo rol, como integrante de la comisión directiva de ICER (International Coalition for Extraterrestrial Research).

Esta organización sin fines de lucro, está formada por científicos, académicos e investigadores de 27 países en los 5 continentes que coinciden en aceptar que no estamos solos en el cosmos. Basándose en más de 75 años de investigación, plantean que el fenómeno OVNI, ahora UAP es real; pero van más allá y aseguran que actúan con inteligencia y es probable que sea de origen extraterrestre. Por nuestro país, además de Simondini, trabaja en este proyecto el mendocino Luis Emilio Annino.

La histórica tapa del diario Crónica.

Este grupo cree que todos las naciones deben preparase para la confirmación de que la Tierra está siendo comprometida por inteligencia no humana y propone que se establezcan programas de concientización para abordar el problema profundo del contacto y sus implicaciones a nivel mundial. El llamado de atención no es solo para los gobiernos, también requieren que las Naciones Unidas tomen cartas en el asunto y estén preparados para un escenario de primer contacto.

Ministerio de Defensa

Hace pocos días Simondini mantuvo una reunión con el Ministro de Defensa Agustín Rossi. Si bien prefirió no dar demasiados detalles de lo hablado, destacó la buena disposición de la autoridad nacional para escuchar lo que tenían para decir.

La investigadora dejó entrever que como buen ingeniero, el ministro Rossi le prestó especial atención a cuestiones vinculadas con la física y el movimiento de estas aeronaves desconocidas ya que los aparatos que aparecen en las filmaciones no tienen alas, ni cabinas, ni superficies de control, ni remaches en la superficie, ni signos obvios de propulsión, y de alguna manera son capaces de desafiar los efectos naturales de la gravedad de la Tierra. Estos detalles llegan vía el ex jefe del Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas de los Estados Unidos, Luis Elizondo.

Un registro histórico de un avistamiento.

OVNIS Y DEFENSA: LOS CASOS ARGENTINOS

Yacanto de Calamuchita - Córdoba (3 de julio de 1960) Está considerado uno de los registros mejores documentados sobre Ovnis en la Argentina. Quien registró el material fue el capitán de la Fuerza Aérea Argentina, Luis Niotti.

Isla Decepción - Antártida (3 de julio de 1965) Ese día, militares y científicos argentinos, chilenos y británicos observaron en ese lugar aislado el paso de un objeto luminoso que volaba en zig-zag y que quedó suspendido en el aire.

Bariloche – Rio Negro (31 de julio de 1995) Un avión de Aerolíneas Argentinas que se encontraba listo para a aterrizar en Bariloche fue interceptado por un objeto no identificado. Todo fue observado por un vuelo de Gendarmería Nacional que trataba de aterrizar en el mismo aeropuerto. Tanto Jorge Polanco, comandante del avión de Aerolíneas, como Rubén Cipuzak, comandante del avión de Gendarmería, coincidieron cuando describieron el comportamiento del OVNI.

Otra captura de un caso que giro por todo el mundo.

Neuquén – Capital (30 de junio 2020) Minutos antes de las 19 de ese día, despegó del Aeropuerto Presidente Perón, de Neuquén, un avión del equipo de instructores de vuelo del aeroclub local, para una práctica nocturna; quien realizaba el ejercicio era el mismísimo Jefe del aeropuerto, Federico Franke.

Cuando Franke y el Jefe de Instructores de Vuelo, Sergio Fernández, únicos tripulantes de la nave, sobrevolaban la zona del barrio Las Perlas, les llamó poderosamente la atención una potente luz hacia el este. Inmediatamente se comunicaron con la torre de control del Aeropuerto, quienes confirmaron que también la veían con claridad, pese a que cada tanto se escondía tras un manto de nubes.