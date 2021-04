Por prof. Antonio Las Heras

Los temores al "Más Allá" no terminan fácilmente. Así lo confirmó, en su momento, el celebrado filme "Voces del Más Allá". Se trata de sonidos, en apariencia voces humanas, que, para quien las escucha, resultan sorprendentes y terroríficas. Generalmente, estas "voces del más allá" no fueron oídas por nadie antes: no tienen similitudes con voces humanas conocidas, aunque hablan en todos los idiomas.

¿Por qué aparecen? Los parapsicólogos las bautizamos psicofonías. Etimológicamente, esto significa "voces de la psique" que sólo con grabadores sensibles pueden registrarse. Se trata de extrañas voces que aparecen, de vez en cuando, mientras se deja un grabador funcionando en una habitación absolutamente vacía.

Luego, al escuchar la cinta, se comprueba que en algunos tramos quedaron grabadas voces humanas. Mayores éxitos se obtuvieron al dejar el grabador funcionando en medio de un bosque o una pradera. Al aire libre los resultados misteriosos aumentaron.

Las psicofonías fueron descubiertas por el parapsicólogo Friederich Jurgenson, en Estocolmo, Suecia. Fue casual: grababa los cantos de ciertos pájaros en un bosque. Al escuchar la grabación comprobó - con gran asombro - que entre los trinos se filtraban voces humanas. Eran frases cortas, como: "Deseo ayudarte..." y "Por aquí vamos...".

Jurgenson regresó y realizó nuevas grabaciones. Al reproducirse la cinta, advirtió otras psicofonías. Indudablemente, algo existe, pero no son voces de los espíritus de seres desencarnados, ni de dioses o entidades mitológicas. Nada de eso. El origen y causa se encuentra a través de un riguroso análisis parapsicológico. Veamos tres puntos aclaratorios:

1) Se logran mejores resultados cuando los investigadores están relajados, aunque se hallen lejos del sitio donde fue dejado el grabador.

2) Si existe tensión o hay un deseo de encontrar algo, es casi seguro que no aparecerán en la cinta. A mayor tensión, ansiedad o interés por lograr psicofonías, menor posibilidad de registrarlas.

3) Si el grabador queda funcionando en un campo y los investigadores se alejan û hacia otras tareas, olvidándose de él ... es muy probable que aparezcan psicofonías.

La deducción elemental es que existe una íntima relación entre la aparición de estas voces y quienes e encuentran intentando grabarlas. Esto nos lleva a señalar que son el resultado de algunos intereses que, inconscientemente, se hallan en los investigadores o en los parapsicólogos también en las personas que intervienen en el experimento o están presentes. Arribamos así a una primera explicación: fuerzas psíquicas inconscientes pueden provocar sonidos en la cinta. También debemos pensar en alguna vinculación entre lo que causa las voces del "más allá" (energía psíquica) y la cinta (a través de variaciones electromagnéticas).

Hubo, en el estudio de las psicofonías, cientos de casos para recordar. Por ejemplo, el de un técnico de sonido que grabó, en una habitación vacía, la voz de una niña. Los dueños de la casa alquilaban parte del edificio a veraneantes alemanes. En los últimos años casi todas las familias habían preguntado "por la niña que habla y juega en la habitación". Los propietarios se sorprendieron, porque nadie vivía allí. El técnico, después de algunas averiguaciones, se enteró de que 6 años antes había muerto una niña de nacionalidad alemana- a causa de una intoxicación alimenticia.

La película "Voces del más allá", protagonizada por Michael Keaton, está basada en un caso real.

Este caso vuelve a subrayar la relación con lo que, en páginas anteriores, dijimos acerca de las popularmente llamadas "casas encantadas". Hubo una muerte o imprevista, rápida o de una niña, en el mismo lugar donde se oyen voces y las registra el grabador, ¿su energía todavía se halla presente? Es probable que esas voces llegaran a la psique por vías inconscientes.

Se trataría de una influencia parapsicológica y no sonora, pues solamente algunas personas las pueden percibir.

¿Cuál es la respuesta parapsicológica en este caso? La energía de aquella niña había quedado en la habitación haciéndose audible de vez en cuando. El grabador captó las psicofonías, que se difunden a través de los estratos psíquicos más profundos y que vibraciones psíquicas impregnan en las cintas magnetofónicas. ¿O se trata de producciones psikinéticas y, por ende, parapsicológicas?

Recordemos entonces: las psicofonías no están vinculadas a voces del Más Allá o con espíritus de los muertos. Siempre están originadas en los intereses del testigo, o del investigador o de sus allegados. Se trata de acontecimientos surgidos por el factor parapsicológico que se encuentra en el ser humano y que es activado de manera inconsciente.