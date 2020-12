El futuro del ser humano es algo tan incierto, es algo que día a día nos inquieta sin saber que puede pasar en nuestras vidas y si conseguiremos todo aquello que imaginamos. Edgardo Marranti, pintor de 64 años y ciudadano de El Bolsón, además de ser un contactado con entidades superiores, señaló que "el futuro del ser humano es llegar a ser un ser de luz y llegar a cumplir misiones parecidas en planetas distantes". En diálogo con Crónica, cuenta su increíble experiencia.

Marranti es uno de los pocos hombres que afirma haber vivido experiencias paranormales con seres de otro mundo. A sus 11 años de edad, aquel niño se encontraba acampando en la localidad de Lobos, provincia de Buenos Aires, junto a su padre y unos amigos, y al entrar la noche, a través de la lona de la carpa observó una aparente estrella que se acercaba al lugar. Marranti comentó que tenía forma de un plato invertido, y al tiempo vio que dos seres se situaron uno a cada lado de la nave. Tenían rasgos humanos y pelo largo. Aquel chico vio como empezaron a caminar hacia donde se encontraba, cuando, de forma repentina, se quedó dormido.

Pintura para comunicar

Marranti se convirtió en pintor muy joven, a la edad de 21 años, luego de que comenzara a tener revelaciones y una necesidad física de pintar lo que una fuerza mayor generaba en él. Haciendo referencia a sus revelaciones, este contactado, en diálogo con Crónica, explicó que "todo comenzó antes de nacer, como si hubiese firmado un contrato y a cierta edad tenía que empezar a pintar cuadros". En el momento de las revelaciones, el pintor vivía con sus padres, y al explicar lo que le estaba pasando y aquella necesidad de producir cuadros para transmitir mensajes que provenían de un lugar desconocido, tanto sus progenitores como los amigos lo aislaron. "Mi vida cambió muchísimo después de eso", agregó Marranti.

Respecto a los mensajes que el plasma en pinturas con colores brillantes, Marranti indica: "Son mensajes de otros mundos, no solo E.T, sino también dimensionales y de mundos paralelos, hay diversidad, pero yo tradicionalmente recibo de los seres dimensionales. Hoy es mi vida pintar cuadros", explica. Sus obras no se comercializan, y esto es así porque, "no las puedo firmar, no son mías, yo soy intermediario". Respecto al inicio en el mundo artístico, puntualizó que tuvo que empezar a pintar "porque no encontraba los artistas para que lo plasmaran. Sí eran buenos de forma lineal, pero no encontraban el color que yo veía que era como aterciopelado, vivo".

Los colores

"Cuando empecé a probar con óleos, me venían todos los secretos de la pintura a la altura de la frente, con voces metálicas cortantes y mi brazo andaba vertiginosamente. Ahí comencé a pintar cuadros", le comentó a Crónica. "Ya llevo 40 años haciendo esto", añadió. Y expresó que no sabía nada de pinturas y jamás realizó un curso o algún estudio respecto al arte del dibujo, por lo cual en un principio, "todo era muy difícil en las técnicas y demás", pero que hoy en día aprendió mucho gracias a las enseñanzas de los seres de otro plano, que lo utilizan como intermediario.

Asimismo, Marranti confesó: "Todas las experiencias que tengo es para pintar cuadros, o porque tengo una chance de saber algunas cosas que no la sé por mi mismo, y me la informan los seres dimensionales. La explosión de mi experiencia personal fue en 1978, cuando mi familia me aísla y pasaron a ser ellos, los seres que pintaba en los cuadros, mi verdadera familia".

Vuelta de tuerca

Luego de los mensajes que marcaron un camino distintivo en la vida de Marranti, el ahora artista plástico, basados en fuerzas mayores, agregó que "las experiencias terminaron siendo mi vida, hoy es como la sangre que corre por mis venas y daría hasta la vida por el tema". Asimismo, indicó que él copia, no es que tenga necesidad de dibujar. "Siento que me van a bajar la información, copio lo que ellos quieren que haga, las imágenes son variadas: hay físico, astral, apariciones, no es una regla fija, van variando", enfatizó. Y aclaró que cuando bocetea, le pone un número correlativo por detrás, "porque cuando empiece a pintar, tengo que respetar el número con el que recibí los bocetos".

Hora de pintar

Al plasmar las revelaciones en algo material, el contactado comentó que siente una energía en los codos que provoca el movimiento autónomos y manipula el cuerpo de una forma única. "Tengo que estar remangado, aunque haga mucho frío, me remango hasta los codos y es como si la energía se liberara", acentuó el artista. "Si estoy con algo en los codos me siento oprimido, como que empiezo a sentirme mal y no puedo continuar con la pintura", aclaró. Y comentó que una semana antes de pintar los cuadros revelados por seres de otras dimensiones, debe prepararse, tanto él como el lugar donde realizará las obras de arte.

"Cuando finalizo los cuadros, no puedo salir a la calle al instante porque estoy como muy permeable, débil, como que me afecta todo lo que me rodea, y espero una semana o un poco más en algunas ocasiones. Una vez cumplido este tiempo, estoy de nuevo preparado para la vida", comentó Marranti.

Por otra parte, el artista confesó por primera vez que los cuadros no los copia, es decir no hace más de un cuadro por una misma revelación; aunque con uno de los más de 100 cuadros debió realizarlo dos veces por no numerarlo y no saber qué colores corresponden. Hasta hoy, continúa dibujando las pinturas que provienen de revelaciones y las exponen en diversos lugares. ¿Cuál será el mensaje central?.

Religiones alienígenas

Varias son las imágenes a las que nos podemos remontar cuando hablamos de extraterrestres, o de seres de otro plano u otro tiempo, pero en este caso las imágenes plasmadas por Edgardo Marranti no son parecidas a ninguna otra en general.

Ante la pregunta sobre las pinturas de Maia, en particular, y si conocía a Ashtar Sheran, nombre dado a un ser extraterrestre o a un grupo de seres con los cuales un número de personas afirmaron haberse canalizado, Marranti respondió a Crónica sin rodeos: "yo no he tenido contacto".

Religión alienígena

El famoso nombre "Ashtar", en su momento, hoy bastante abandonado entre quienes no recorren el exclusivo mundano ufológico, es dado a un ser extraterrestre o mismo a un grupo de seres con los que varias personas de diversos países dicen haberse canalizado. Según detallan quienes han estudiado el tema en profundidad, el estadounidense George Van Tassel afirma ser el primero en recibir un mensaje, en 1952. Desde la primera revelación de contacto con Ashtar, muchos acontecimientos afirmaron que el ser apareció en distintos contextos.

Los investigadores y quienes estudian el movimiento Ashtar lo consideran como una forma prominente de religión alienígena. No es la única figura con un contexto físico parecido al de Maia, los pleyadianos también poseen características similares, como abundante cabello largo y rubio, rasgos finos y ojos claros.

Otras razas

En el campo que estudia la ufología, los denominados extraterrestres nórdicos, o también conocidos como "hermanos del espacio", son una raza alienígena con la cual varias personas afirman haber mantenido contacto con esos raros seres.

Con los pleyadianos y su primer testimonio en la Tierra, habrá que remontarse a 1980, más de 30 años después de la revelación de Ashtar. Uno de los primeros en asegurar la realidad de la visita de estos seres a nuestro planeta, fue Billy Meier, quien fundó y lideró lo que algunos llamaron la secta ufológica FIGU.

Desde aquella década del ´80 fueron apareciendo en todo el mundo más testimonios sobre los contactos. En la Argentina también ocurrió uno de los encuentros, con Áditi Prem, quien durante sus lecturas de registros akáshicos contacta constantemente con estos seres.

Varias son las supuestas "religiones" extraterrestres o grupos lques fueron apareciendo por medio de revelaciones a las personas, pero Marranti afirma que sus dibujos no pertenecen a ninguno de los citados. ¿Serán un grupo nuevo que se está revelando por medio de pinturas?

MAIA- por Edgardo Marranti

Datos básicos de los que percibe

En su página web personal, Edgardo Marranti cuenta el por qué del mensaje y cuál es el objetivo de las revelaciones en esta Tierra. Según detalla el pintor, el mensaje es para un mejoramiento del ser humano, "como residente y viviente de un todo en relación".

Haciendo referencia al intermediario, en este caso él, escribe: "El mensaje es vivo, no importando el intermediario, que en este caso recibe los escritos o pinta los cuadros, esto tiene la altura de lo atemporal, y nunca del yoismo personal".

En el mismo escrito, especifica que en los cuadros se encuentran guardados secretos de manejos dimensionales, y funcionamiento de aparatos. Además, Marranti habla sobre la "humildad", e indica que es la sencillez íntima del alma, pero esta desaparece si no la alimentamos.

Respecto a la humildad, el pintor recalca que "ella desea ser vivida para ser interpretada". Pero ahora bien, respecto al trabajo que vienen a realizar los seres de otros planetas, Marranti indicó que "ellos trabajan no solo con el contacto y evolución del humano sino también a nivel de la Tierra, ya sea en lo mineral, vegetal, y animal, ya que cuando llegue la nueva era o era de luz habrá animales casi humanos, vegetales con niveles superiores y minerales que hasta se movilizarán".

En este contexto, Marranti expresa que "el futuro del ser humano es llegar a ser un ser de luz", y que "habrá muchos que no se elevarán en esta aula que hoy es la Tierra, pero como todo está en constante evolución nada se pierde". ¿Que pasará con la humanidad? ¿Cuándo llegará la hora de la elevación?