Cada día, aparecen nuevas experiencias y datos que podrían corroborar la existencia de vida en otros planetas. A tal punto que las imágenes de supuestos extraterrestres no tardan en volverse virales en redes sociales. Esta vez, fue una joven de México quien compartió la “flotilla de Ovnis” que apareció en el cielo e impactó a toda la comunidad de TikTok ¡Mirá el sorprendente video!

El misterioso episodio sucedió en 2018, en Toluca, la capital del Estado de México. No obstante, recientemente fue compartido por la protagonista y generó una alta repercusión en las redes sociales. ¿Se trata de un platillo volador? ¿Son extraterrestres que vigilan la tierra? ¿Es un efecto del video?, estas y muchas otras preguntas aparecieron ante las impactantes imágenes.

Jazmín Almazan, usuaria de TikTok, compartió su experiencia en su cuenta personal. De acuerdo con la joven, aparecieron formas extrañas en el cielo sin explicación alguna. Todo indicaba, según ella, que se trataba de un fenómeno Ovni.

"¿¡Qué es eso!?", publicó la joven, junto con un video que alcanzó las 2 millones de vistas y superó los 193.000 me gustas en la red. Allí se puede ver cómo, en medio de un cielo nublado, hallaron luces blancas pegadas las unas a las otras hasta que desaparecieron rápidamente.

Ante la gran cantidad de preguntas, Jazmín aclaró que el video fue filmado en su cuarto y que “no había vidrio de por medio” que alterara las pruebas. “Solo lo grabe para compartir que iba a llover jaja”, explicó, en primera instancia. Aunque sin duda, no se esperaba que encontraría una captura de extraterrestres.





Las respuestas al video de Ovnis

Más allá de su nivel de certeza, los clips que intentan capturar un momento de conexión con seres de otros planetas alcanzan un gran nivel de visibilidad en las redes sociales. Esto provoca que rápidamente lleguen miles de comentarios, como en el caso del video de Jazmín, que obtuvo 2.350 respuestas.



¿Aparecieron Ovnis en México?

Dentro de ellas, hubo gente que dudo de la posibilidad de que esto sea real. “Se llama reflejo en la ventana de alguna cosa que refleja o emana luz desde dentro de tu casa, de nada”, contestó un usuario. Además, otros cuestionaron el hecho de creerlo un "domo" que rodea la tierra.

Sin embargo, muchas personas convalidaron el suceso y contaron sus propias experiencias: “Sabía que no estaba loco hace 4 años, vi lo mismo, pero fue de noche y en Cancún”; “A mí también me ha pasado”; “Andan dando mantenimiento a la Matrix”, entre otros.

Mientras que también se relacionaron las extrañas imágenes en el cielo a diferentes películas de ficción. “Chicken Little nos lo advirtió, no solo el cielo se cae, sino que también no estamos solos”, comentó una usuaria y otro agregó: “Como en el Show de Truman, así se veía casi al final cuando descubrió que vivía en una simulación”.